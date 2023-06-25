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農地大違建不甩罰款硬碰硬 桃市府7月拆違建新版懲惡行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新屋一處2060坪農地遭蓋大型違建非法使用，市府建管處二次強制拆除夷為平地。圖／建管處提供
新屋一處2060坪農地遭蓋大型違建非法使用，市府建管處二次強制拆除夷為平地。圖／建管處提供

桃園市新屋區農業特定區一處2060坪農地兩年前遭地主填土灌水泥蓋大型違建使用，市府據報開罰及拆除違建，地主執意再蓋違建，市府建管處今天上午表示，地主違法再蓋，建管處將地主及違建人移送法辦，今年4月二度強制拆除該農地大型違建，夷為平地，為避免這種非法大違建浪費行政資源和公帑，該處決定研擬新版桃園市拆除違建計畫，最快7月提報執行。

桃園市政府近幾年接獲許多農地興建大型違建非法使用，市府建管處接獲檢舉即報即拆卻仍防不勝防，處長邱英哲表示，這塊位於新屋區農業特定區農地佔地2000餘坪，自2020年填土填灌水泥後，準備興建大型違建倉庫，地政局接獲檢舉依違反區域計畫法開罰6萬元，該處2021年依法將大型農地違建拆除，不料地主被罰款後又自去年繼續原址搭蓋大型違建，等同預謀性回填土地、水泥蓋違建。

建管處接獲檢舉後，去年底先將地主再開罰及將違建人移送法辦，今年4月派人強制執行拆除該處施工中的大型農地違建，目前已將違建夷為平地，執行拆除過程發現地主、違建人如果不畏罰款，拆完再蓋，等於浪費行政資源。

邱英哲表示，類似這種農地大型違建惡性重大，地主違建人先是填土填水泥破壞農地，隨後搭建違建廠房牟利，公部門強制拆除之後又再蓋大型違建，浪費行政資源和公帑，對此該處決定研擬新版桃園市拆除違建計畫，未來碰到農地大型違建拆後再蓋，對此預謀性違建，將採加重連續處罰，開罰行為人至恢復原來填土前農地現況，新版拆除違建計畫預計7月完成，向市長張善政報告後實施。

新屋一處2060坪農地遭蓋大型違建非法使用，市府建管處二次強制拆除。圖／建管處提供
新屋一處2060坪農地遭蓋大型違建非法使用，市府建管處二次強制拆除。圖／建管處提供

違建 農地 桃園

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