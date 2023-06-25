一修再修1年兩次封橋 桃園印象大橋民眾沒好印象

桃園市桃園區印象大橋（閒休通道）兩端連接南崁溪河岸步道與自行車道，2020年啟用後不到兩年634公尺長的PU鋪面多處「冒泡」，前市政府去年下半年花約400萬元改善，封閉橋梁把鋪面改成樹脂砂漿，花了4個多月修復後年底啟用，張善政市長上任後，水務局發現樹脂砂漿一樣會冒泡，兩個月前只好再封路修復，惹來民眾抱怨。

水務局表示，這次修復改用水泥鋪砂近日完工驗收後將重新開放。不過民眾反映橋一修再修，間隔時間都很短，這座橋是少數自行車、行人專用的橋梁， 而且跨越車流量大的經國路、慈文路，兩端連接南崁溪步道、自行車道，平日和假日運動、散步的人多，不到半年封兩次，去年第1次封橋約4個月修復牛步，沒想到今年又封橋，又花數百萬元修路面，簡直是浪費公納稅人的錢，

水務局說明，南崁溪印象大橋橋面原先採PU鋪面柔軟、舒適，但是這座橋是鋼結構的斜長橋，去年還是前市府時，檢討發現兩者之間的膨脹係數不同，導致鋼材和PU之間的黏合度不佳，PU熱脹冷縮久了鋪面會脫離鋼材的橋面隆起像冒泡、破損，加上騎腳踏如果停在橋上，支撐停車桿容易刮破PU鋪面，於是決定改用樹脂砂漿做為鋪面，原以為這種耐久複合材質可以解決冒泡的問題，但完成啟用後很快又受損，再檢討後決定改採水泥鋪沙，比較經濟而且容易保養。

印像大橋2020年風光辦啟用典禮，還標榜是桃園推動南崁溪河岸休閒運動的重要橋橋梁，沒想到最近一年兩度封橋修鋪面。水務局表示，印象大橋改善工程已經接近完工階段，近日啟用，這段橋因為連接南崁溪兩端的休閒步道、自行車道，民眾運動使用率高，水務局力求品質，修復啟用後會加強管理。