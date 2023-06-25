苗栗竹南科台積電來了 自來水、交通、消防配套部署

台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠進駐苗栗縣竹南科學園區，縣府有關單位啟動自來水、交通、消防等配套陸續到位，希望照顧台積電等科技產業，也兼顧竹南、頭份地區生活需求。

台積電最近宣布苗栗竹南科封測六廠啟用，並逐步進入全面運轉，縣府水利處指出，縣府去年3月動工在竹南科基地，新建1500立方公尺高架水塔，及1.1萬立方公尺配水池，總經費3億多元，預計今年10月完工，可望提升民生及園區事業專用供水能力，及緊急缺水的應變時間。

此外，台灣自來水公司南水北運，施工鯉魚潭水庫至竹南科管線，台水指出，管線長58.3公里，總經費30.6億元，目前施工至苗栗市，還差18公里，預計明年底完成，1天可以供應沿線銅鑼科學園區、三義、銅鑼等鄉鎮市，及竹南科12萬立方公尺自來水。

縣府消防局並爭取消防署原則同意，補助增建第三救災救護大隊廳舍計畫，初估9000萬元，預計2025年辦理，並檢討增加人力，因應台積電等大型科技廠商進駐可能的風險，強化救災能量。

縣府工務處指出，縣府去年爭取交通部智慧運輸系統發展建設計畫補助140多萬元，優化竹南科至頭份市文化街路廊沿線路口號誌， 今年1200萬元改善竹南科重要聯絡道路公義路號誌，目前調查交通流量中。

營建署並核定竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程，長度約0.5公里，現況最窄僅3公尺，將拓寬至12公尺，總經費1.8億多元，縣府辦理變更都市計畫中，希望明年可以打通竹南科到頭份市區捷徑瓶頸。

縣府等相關單位啟動配套措施，但竹南鎮公所秘書謝文福直言地方比較擔心交通問題，他說，台積電竹南廠部分廠區目前還在施工，但大量工人、車輛，已經造成交通、停車負擔，公所、縣府及台積電將持續滾通檢討改善，降低衝擊程度。