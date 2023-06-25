竹市包租代管貴媒合數低 議員建議設單一窗口汰換業者

新竹市地狹人稠，尤其東區旁邊有竹科園區，還有清大、陽明交大，新竹市議員林彥甫發現，有學生在東區租房遭刁難，申請租金補貼僧多粥少，加上來不及蓋社會住宅，包租代管就格外重要，但包租代管社宅的租金竟還比一般自租租金還貴，媒合數又低，建議市府可建立單一窗口，適時汰換不適任的業者，藉此改善。

市府都發處指出，會研議議員提出的建議，先前社宅包租代管的制度與發布時間宣傳可能有不足之處，這次有做改善方案，過去是找2家仲介業者來做，之後可能會找到3家來加強宣導，並會要求廠商加強廣告露出。

林彥甫說，竹市三個行政區人口以東區最多，其中包含竹科與兩個大學學區，租屋需求大卻供不應求，且房價也高居不下，他接獲民眾反映，有家長要幫孩子租屋，竟有房東表明「確定要租才帶看」，租個房子都被刁難成這樣，要如何申請租金補貼？

林彥甫指出，市府推出加碼青年租金補貼3萬元，卻是看的到吃不到，市府一整年對青年租屋的租金補貼只有2000個名額，但在竹市求學或就職的青年少說有好幾萬人，單靠補貼根本不夠，必須靠社會住宅來補足，社宅來不及蓋，包租代管就格外重要。

林彥甫說，他發現，竹市的社宅包租代管媒合戶數很低，2期360多戶，3期近500戶，嚴重落後當初定的1200戶目標，今年6月起的第4期預定有1400戶，不知有沒有辦法達成？另外，他上月底上網查資料，發現竹市包租代管件數僅19間，在鄰近縣市墊底，數量太少，且網路上刊登同一物件的社區獨立房一般自租租金是1萬元，包租代管卻要1萬5000元。

林彥甫建議，市府可設立單一窗口，讓房客、房東與業務都可以在專門窗口獲得解答；並定期開會檢討相關流程與物件；適時汰換不適任的業者；一個月就給業者服務費等，以改進包租代管與社宅媒合數低落的問題。