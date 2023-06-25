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竹市府加碼回收廢漁網

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市政府昨天宣布加碼收購回收廢漁網，最高收購價格每公斤30元。圖／竹市府提供
新竹市政府昨天宣布加碼收購回收廢漁網，最高收購價格每公斤30元。圖／竹市府提供

新竹市政府為妥善處理廢棄漁網，今年由環保局與產業發展處攜手合作啟動「海洋風收站」回收廢棄漁網，每公斤可兌換15元，由於成效不錯，市府趁勝追擊加碼推出「彈性價格收購專案」，後續將以最高每公斤30元收購，以提升去化漁網的量能及品質。

竹市府環保局長江盛任說，漁網多以塑膠或耐用合成材料製成，如聚乙烯、尼龍及特多龍等材質，且通常有浮標、金屬等配件，可能造成海洋生物死亡或纏繞船舶影響漁船行駛安全。

環保局為了保育海洋，執行2個月回收廢魚網超過5公噸，回收價格依品質高低有所不同，漁網混繩索每公斤15元，純漁網每公斤20元，「彈性價格收購專案」則是針對漁民個人年度累積回收量訂定的加碼方案，如年回收量達1.5公噸，每公斤收購價25元，超過3公噸者則以每公斤30元價格收購。

市長高虹安說，廢棄漁網為海洋廢棄物主要來源之一，過去在新竹海域就發生海龜被漁網纏繞受困在海面上，幸好被環保艦隊志工及時發現，緊急救援，海龜才免於一死，市府從源頭直接向漁民收購廢棄漁網，希望能減少後續清理成本，而回收的廢棄漁網可製成再生塑膠產品，歡迎漁民加入回收生力軍的行列，保護海洋生態。

漁民 新竹 海龜

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