拉拉山遊樂園 遊客停車苦等3小時

端午連假各地觀光人潮湧現，桃園市拉拉山國家森林遊樂園昨天一早78個車位就被停滿，不少民眾排隊在外等待，車陣雖然只有500公尺，但有人苦等3個多小時才等到車位入場，大呼掃興；對此，管理遊樂園的林務局新竹管理處呼籲民眾多利用付費接駁車前往，搭乘接駁車除門票半價優惠外，還能再享8折折扣。

拉拉山國家森林公園今年4月開園，推出門票半價優惠，原本200元的全票現在只要100元，因此吸引不少遊客前往，但園內僅78個車位，昨天上午6時開園不久就停滿，有民眾等了一上午都等不到車位入園，最後改步行進入，忍不住埋怨「國家公園的停車位怎麼那麼少」，抱怨「園區要收費，硬體設施竟然跟不上」。

當地警方也說，拉拉山國家森林公園周邊沒有其他停車場，每到假日，園內停車場都供不應求，有些民眾貪圖方面違停路旁，排除得花不少時間，導致原本就很壅塞的交通雪上加霜。

林務局新竹管理處回應，園區空間有限，暫無增設停車格的構想。不過，管理處與當地華陵社區發展協會有簽約合作，建議民眾將車輛停在上巴陵停車場，搭乘協會提供的付費計程車入園，節省等待時間。而且，現在只要搭協會提供的計程車入園，門票半價後還能再打8折，歡迎多加利用。