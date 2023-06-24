流域行動藝術祭 反思不對等的都計資訊
桃園在地公民團體和人權倡議單位籌辦的流域行動藝術祭，今天在桃園區江湖開放工作室的樸門實驗農園舉行開幕活動，這次發表4組藝術作品，邀請民眾回到自然的原鄉，一起守護田園生態系，共創韌性家園；同時也藉作品反思當前資訊不對等，且欠缺民眾參與的都市計畫，對環境與在地紋理造成負面的連鎖反應。
策展組李佳倫說明，流域行動藝術祭以「行！做伙來轉」為理念與主軸，回到心底最自在的大自然原鄉，回到童年美好的記憶，大自然柔軟懷抱與心底最自在的原鄉。策展團隊觀察，許多土生土長的桃園人，因為工作等因緣既會必須離開熟悉的家鄉，雖然是為了讓家人、家鄉更好，但桃園作為支應台北、新竹發展的衛星城市，主體性卻不被重視，無論是在地人往外地討生活，或不斷承接外來移民，都是失根的狀態，以至於這個城市的居民，很難共感自己的生活環境，遑論深根。
策展團隊因此串連組織，號召青年世代返鄉，盤點美好的自然資源，並且在氣候變遷日益劇烈的當下，透過多元策略守護田園生態系，共創韌性家園，讓遊子尋童年美好的記憶回鄉，也讓移居者和新住民在失速變異的發展節奏下，有生根的所在，大家能體認家鄉、環境正在發生的問題，進而一同參與，開展更多交流與共畫未來。
4件作品包和裝置藝術與泥塑「Uprooting」，由德國藝術家 Jakob Wlodarczyk 、Matthias Gebhardt 透過裝置與泥塑的對話創作，傳達他們在了解桃園綠捷周邊土地開發的都市計畫，將對在地帶來什麼樣連根拔起的連鎖反應後，兩人傳遞環境與文化在都市發展中不應被抹滅的關懷。
另一件作品屬於行為介入的創作行動「走盜綠捷彼端的遍地烽火」，由長期關注航空城開發的藝術團體「空城現場」引領的行為介入的創作行動。藝文工作者林彥翔、 王正祥引領參與者走入航空城開發範圍內的桃園捷運綠線東側G14、G32、G31等站，將桃園綠捷可能的未來，帶回至尚未啟動區段徵收的展覽現場，做為見證與借鏡。參與者們以緩慢步伐覺知正在變動中的地景，共創「帶有感知的物」。
作品插畫「佇遮」由在地成長的插畫家愛絲特Esther，以敏銳細膩的觀察和自由奔放的筆觸，刻畫在地美好的景物，一如時光的影集，安靜卻又懾人心魂的訴說著在地的美好。Esther認為，田野鄉間是城市裡非常重要的空間，人、老屋、埤塘、嘎嘎所響的竹林、遼闊的稻田與菜園，「這裡」與人都彼此需要。
第4件作品為參與式創作「棲地」，這個計畫是由長期觀注人權議題的藝術家李意婕，透過參與式創作，形塑植物與土壤交織而成的「棲地」，於流域一帶開枝散葉。即便這些創作未來仍可能面臨枯萎或被剔除的風險，但它仍與土地持續共同展現存活的力量與非暴力的抵抗，它們將在流域間繼續發展生機。「只要土地還在，人還是會想辦法在上面活下去」，這是創作者李意婕在現地進行田野調查時深受感動的一句話。
流域行動藝術祭是由桃園在地公民團體和人權倡議單位共同舉辦的藝術祭，團體成員有生態戲谷、吉田市民農園、江湖開放工作室、綠捷農地守護聯盟、台灣人權促進會、搶救清代鐵道遺址群小組，希望透過藝術參與的獻祭，串起人們與土地的連結。
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