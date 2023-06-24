流域行動藝術祭 反思不對等的都計資訊

桃園在地公民團體和人權倡議單位籌辦的流域行動藝術祭，今天在桃園區江湖開放工作室的樸門實驗農園舉行開幕活動，這次發表4組藝術作品，邀請民眾回到自然的原鄉，一起守護田園生態系，共創韌性家園；同時也藉作品反思當前資訊不對等，且欠缺民眾參與的都市計畫，對環境與在地紋理造成負面的連鎖反應。

策展組李佳倫說明，流域行動藝術祭以「行！做伙來轉」為理念與主軸，回到心底最自在的大自然原鄉，回到童年美好的記憶，大自然柔軟懷抱與心底最自在的原鄉。策展團隊觀察，許多土生土長的桃園人，因為工作等因緣既會必須離開熟悉的家鄉，雖然是為了讓家人、家鄉更好，但桃園作為支應台北、新竹發展的衛星城市，主體性卻不被重視，無論是在地人往外地討生活，或不斷承接外來移民，都是失根的狀態，以至於這個城市的居民，很難共感自己的生活環境，遑論深根。

策展團隊因此串連組織，號召青年世代返鄉，盤點美好的自然資源，並且在氣候變遷日益劇烈的當下，透過多元策略守護田園生態系，共創韌性家園，讓遊子尋童年美好的記憶回鄉，也讓移居者和新住民在失速變異的發展節奏下，有生根的所在，大家能體認家鄉、環境正在發生的問題，進而一同參與，開展更多交流與共畫未來。

4件作品包和裝置藝術與泥塑「Uprooting」，由德國藝術家 Jakob Wlodarczyk 、Matthias Gebhardt 透過裝置與泥塑的對話創作，傳達他們在了解桃園綠捷周邊土地開發的都市計畫，將對在地帶來什麼樣連根拔起的連鎖反應後，兩人傳遞環境與文化在都市發展中不應被抹滅的關懷。

另一件作品屬於行為介入的創作行動「走盜綠捷彼端的遍地烽火」，由長期關注航空城開發的藝術團體「空城現場」引領的行為介入的創作行動。藝文工作者林彥翔、 王正祥引領參與者走入航空城開發範圍內的桃園捷運綠線東側G14、G32、G31等站，將桃園綠捷可能的未來，帶回至尚未啟動區段徵收的展覽現場，做為見證與借鏡。參與者們以緩慢步伐覺知正在變動中的地景，共創「帶有感知的物」。

作品插畫「佇遮」由在地成長的插畫家愛絲特Esther，以敏銳細膩的觀察和自由奔放的筆觸，刻畫在地美好的景物，一如時光的影集，安靜卻又懾人心魂的訴說著在地的美好。Esther認為，田野鄉間是城市裡非常重要的空間，人、老屋、埤塘、嘎嘎所響的竹林、遼闊的稻田與菜園，「這裡」與人都彼此需要。

第4件作品為參與式創作「棲地」，這個計畫是由長期觀注人權議題的藝術家李意婕，透過參與式創作，形塑植物與土壤交織而成的「棲地」，於流域一帶開枝散葉。即便這些創作未來仍可能面臨枯萎或被剔除的風險，但它仍與土地持續共同展現存活的力量與非暴力的抵抗，它們將在流域間繼續發展生機。「只要土地還在，人還是會想辦法在上面活下去」，這是創作者李意婕在現地進行田野調查時深受感動的一句話。