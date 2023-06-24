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新竹巨城辦捐血送電影票及抵用券 1天募1239袋熱血
今天是端午節連假第3天，新竹市Big City遠東巨城購物中心考量民眾出遊導致捐血人潮銳減，今天攜手15家協力廠商舉辦「Big捐熱血」活動，捐血1袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，獲得民眾熱烈響應。新竹捐血中心出動5輛捐血車1整天下來募集1239袋熱血，為血庫大進補。
遠東巨城指出，他們長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，與新竹捐血中心合作多年，迄今攜手各界共舉辦逾250場公益捐血活動，募得逾2萬9300袋、逾732萬5000c.c.熱血，成為桃竹苗地區最大的捐血平台，也是國內募集醫療用血重要夥伴。
今天在巨城舉行的捐血活動從上午9點開始，一早就吸引大批民眾排隊，現場還邀來職籃「新竹攻城獅」隊的啦啦隊女孩為捐血人加油打氣，並與前30位完成捐血的民眾合影留念，還有不少家長帶著孩子一起響應參與捐血，用行動給下一代最好的身教。
巨城購物中心不少員工、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔時間挽起袖子捐血。遠東巨城指出，遠東巨城購物中心發揮通路平台優勢成功整合資源，很感謝熱情的鄉親們不畏艷陽捐出熱血，未來也將持續以實際行動，為公益盡分心力。
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