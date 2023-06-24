竹市府宣布加碼收購回收廢漁網 最高每公斤30元

新竹市政府為妥善處理廢棄漁網，今年由環保局與產業發展處攜手合作啟動「海洋風收站」回收廢棄漁網，每公斤可兌換15元，由於成效不錯，市府趁勝追擊加碼推出「彈性價格收購專案」，後續將以最高每公斤30元收購，以提升去化漁網的量能及品質。

竹市府環保局為了保育海洋，已在4月13日起啟動「海洋風收站」，漁民帶著廢棄漁網前來，每公斤可兌換現金15元，執行2個月下來，回收廢棄漁網總重已超過5公噸。

為讓廢漁網回收去化作業再度升級，市府今天宣布祭出20萬元，7月1日起執行廢漁網回收去化精進計畫，加碼推出「彈性價格收購專案」，針對漁民個人年度累積回收量達3公噸以上，將以最高每公斤30元收購，鼓勵漁民更積極蒐集廢棄漁網、自主精進去化，將漁網、繩索、配件妥善分類，提升去化漁網的量能及品質。

竹市府環保局長江盛任說，漁網多以塑膠或耐用合成材料製成，如聚乙烯、尼龍及特多龍等材質，且通常有浮標、金屬等配件，可能造成海洋生物死亡或纏繞船舶影響漁船行駛安全，提醒漁民務必將不堪使用的廢漁網回收上岸，也建議先去除廢漁網的配件及其他海洋雜質廢棄物後，把廢漁網裝袋打包或繩索綑綁拿到海洋風收站回收。

環保局說明，廢漁網的正確處理步驟及收購價格，廢漁網交付回收前應先完成前置清理的4個步驟，分別為去除廢棄物等雜質；拆除繩索及配件（浮子、沉子、鉛線等）；沖洗乾淨；裝袋打包或繩索綑綁。完成清理的廢棄漁網提交至海洋風收站，即可每公斤兌換現金15元，若能自主細分類為漁網、繩索等再加碼5元，以每公斤20元收購。

環保局進一步說明，今年首度試行的廢漁網「彈性價格收購專案」，若參與的漁民個人年度累積回收量達1.5公噸以上，後續精進分類的回收量將每公斤再加碼5元（亦即25元）收購，若個人年度累積回收量達3公噸以上，後續精進分類的回收量將每公斤再進一步加碼5元（亦即30元）收購。

市長高虹安說，廢棄漁網為海洋廢棄物主要來源之一，過去在新竹海域就發生海龜被漁網纏繞受困在海面上，幸好被環保艦隊志工及時發現緊急救援，才免於一死，市府從源頭直接向漁民收購廢漁網，希望能減少後續清理成本，而回收的廢棄漁網可製成再生塑膠產品，歡迎漁民加入回收生力軍的行列，一起保護海洋。