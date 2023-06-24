7月1萬戶 房東有好康 桃園包租代管服務弱勢住的需求

桃園市住宅發展處表示，以服務經濟弱勢和身心障礙者為主的包租代管工作今年邁入第4期招租，已經向內政部爭取到1萬戶的額度，同時委任租賃公司從原先的4家要擴大為8家，7月3日上路服務更多的弱勢和需求者。

住宅處指出，這項服務分為包租包管、代租代管兩種，除了配合內政部推動，桃園市也有加碼包括從寬認定資格，只要有需求者肯來申請、諮詢，都會設法媒合，106年起歷經1至3期的推展，統計至上個月已經媒合近7000件成案，估計媒合率近80%，其中超過70%都是服務身心障礙、高齡長者等弱勢族群。

住宅發展處說明，桃園市政府無論包租包管或包租代管，全部都委由租賃業者辦理，再按照內政部的法規補助業者，這些年來發現「包租包管」的方法比較能照顧弱勢，簡單說就是由租賃業者先把合適的物件租下來，然後當二房東租給弱勢的需求者，「代租代管」由屋主直接和需求者簽訂租約，通常屋主和弱勢族群簽約的意願低，不容易媒合，所以要照顧弱勢，主要目標還是放在包租包管。

至於是否能夠媒合，要視個案而定，市政府會督促租賃業者盡全力達成弱勢族群的需求。住宅處長莊敬權不諱言第一期推動包租工作並不順利，一開始媒合成績甚至只有個位數，但是這些年從累計的經驗找出要領與調整對策，像發現包租包管媒合率高以後，就加強這方面的行銷，也因為找到方法，才會向內政部申請1萬戶的額度。

住宅處說明，桃園市社會住宅包租代管第4期計畫，7月3日起與300億元中央擴大租金補貼同步開跑，包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格之房客，並代理房東管理出租住宅。

莊敬權表示，參加包租代管的房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3000元及地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠，申請房客資料將同步帶入300億元中央擴大租金補貼審查，符合租金補貼資格的房客享最高5000元租金補助，如具有弱勢資格還另以補貼金額加碼1.2倍，新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢加碼1.4倍、育有未成年子女1人1.4倍，每增加一名再加碼0.2倍，預期將吸引更多愛心房東及弱勢房客加入包租代管計畫。

至於房客申請資格不限戶籍地，只要年滿18歲的國民，家庭成員於桃園市境內、雙北市、基隆市及新竹縣市均無自有住宅，且家庭成員動產限額低於302萬元、不動產限額低於580萬元，每人每月平均收入低於5萬5920元者，都可以向住宅發展處來提出申請。8家承辦的管理公司資料可以上住宅處官網查閱。