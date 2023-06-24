僧醫會安養如意苑動土 打造14甲多功能僧伽照護園區

財團法人佛教僧伽醫護基金會在苗栗縣後龍鎮南勢山籌建廣達14公頃的安養如意苑上午動土，將打造集安養 、長照、重症調養、修行及臨終關懷等功能的僧伽照護園區，苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席柯文哲上午都參與動土大典，園區長照機構完成後，可提供200床住宿型床位，預計2027年完工。

僧伽安養如意苑在後龍南勢山規畫，地點鄰近西湖、通霄交界地區，上午動土典禮國內佛教界長老齊聚，進行問訊、祝禱及灑淨等儀式，鍾東錦率衛生局、社會處、民政處及工商發展處等一級主管與會，柯文哲及台北市前副市長黃珊珊及僧醫會醫師團多人共同持鏟，場面莊嚴隆重。

僧醫會指出，園區完成後，佛門僧眾無分門派，因老病不適於在原道場修行者，都可無條件入住接受修行養老、重病調養、安養照護、臨終關懷之供養，身心靈修養康復者可返回原本道場，定額床位也提供長期贊助僧醫會的大德，達到營運平衡目標。