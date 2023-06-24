台南芒果進入產季 快閃巡迴車外縣市促銷

芒果進入產季，台南國際芒果節已登場，市府更出動「台南精品芒果快閃巡迴車」，今天起前往外縣市促銷，讓全國民眾享用台南芒果美味。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，「台南精品芒果快閃巡迴車」選用南化區農會外銷規格芒果，今天前往彰化，明天到台中，7月1日苗栗，7月2日桃園，7月8日雙北。

台南市長黃偉哲表示，台南芒果產區農民透過輔導申請外銷供果園資格，通過外銷日韓檢疫規定；台南精品芒果快閃巡迴車則和產區南化區農會合作選用外銷規格芒果供應促銷。

市府水利局表示，今年上半年久旱不雨，灌溉水短缺，影響當季水果產業，市府緊急啟動山區果樹載水灌溉服務，讓盛產芒果質量穩定，降低枯旱衝擊。

水利局人員說，市府啟用虎頭埤水庫及尖山埤水庫載水至山區供灌服務，4月12日至6月12日梅雨鋒面過境山區降雨期間，共載水965車次至43個供水點，農民取水2萬2000公噸，讓芒果順利開花結果，度過枯旱難關，預估今年產量約8萬9000公噸，創下歷年新高。