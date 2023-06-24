沙崙園區埋廢棄物 桃市府求償敗訴

桃園市政府開發大園沙崙產業園區，2019年以4.8億元向中油公司購地，隔年動工卻發現地底埋有海量建築廢棄物，又花費1.1億元清除，增加不少開發成本；市府認為土地存在瑕疵，興訟向中油追討部分買賣價金作為賠償，但桃園地院認為求償無理，一審敗訴收場，已委請律師上訴。

沙崙產業園區開發計畫約28公頃，主要開發項目為倉儲、物流產業。桃園市府歷經多場公聽會和協議價購說明會，2018年陸續購入土地，但2020年動工即發現地底埋有磚瓦、麻布、酒瓶和水泥塊等大量事業廢棄物，其中向中油購入的35筆土地就挖出4500噸，因此向中油求償。

桃園市府表示，廢棄物會影響園區將來建物的承載力，只能清除，且廢棄物無法再利用，明顯代表土地有瑕疵，依法請求減少價金及損害賠償，求償實屬有據。

不過，中油主張桃園市府在土地買賣交易前，已委託開發公司抽樣鑽探調查，結果也顯示土地有深達6公尺的廢棄物回填層，市府仍出價購地，代表市府自願承受風險。

法院認為，桃園市府在買賣成立前，已透過抽樣鑽探知悉廢棄物存在的瑕疵，如果想確認瑕疵範圍是否在可以承受範圍，應能告知中油，再委請民間公司做更大規模的鑽探開挖，但市府捨此不為，足認市府當時是認為，縱使廢棄物存在範圍較大也願意承受，因此主張土地有瑕疵而要求返還價金及損害賠償顯屬無理，所以駁回。

桃園市府表示，本案涉及事實認定及法律適用問題，已委由律師上訴，以維市府權益。

「上億元的清運費不是小數目。」桃園市議員游吾和表示，沙崙產業園區緊鄰台61線，而台61線在興建時，地基就挖出大量建築廢棄物，鄰近土地情況可想而知。產業園區的廢棄物清運導致開發成本增加，歸咎於初期規畫的鑽探前置作業不夠周詳謹慎，有明顯疏失，市府除了設法彌補，也應該追究相關人員行政責任並加以裁處。