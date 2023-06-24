聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙崙園區埋廢棄物 桃市府求償敗訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府開發大園沙崙產業園區，2019年以4.8億元向中油公司購地，隔年動工卻發現地底埋有海量建築廢棄物，又花費1.1億元清除，增加不少開發成本；市府認為土地存在瑕疵，興訟向中油追討部分買賣價金作為賠償，但桃園地院認為求償無理，一審敗訴收場，已委請律師上訴。

沙崙產業園區開發計畫約28公頃，主要開發項目為倉儲、物流產業。桃園市府歷經多場公聽會和協議價購說明會，2018年陸續購入土地，但2020年動工即發現地底埋有磚瓦、麻布、酒瓶和水泥塊等大量事業廢棄物，其中向中油購入的35筆土地就挖出4500噸，因此向中油求償。

桃園市府表示，廢棄物會影響園區將來建物的承載力，只能清除，且廢棄物無法再利用，明顯代表土地有瑕疵，依法請求減少價金及損害賠償，求償實屬有據。

不過，中油主張桃園市府在土地買賣交易前，已委託開發公司抽樣鑽探調查，結果也顯示土地有深達6公尺的廢棄物回填層，市府仍出價購地，代表市府自願承受風險。

法院認為，桃園市府在買賣成立前，已透過抽樣鑽探知悉廢棄物存在的瑕疵，如果想確認瑕疵範圍是否在可以承受範圍，應能告知中油，再委請民間公司做更大規模的鑽探開挖，但市府捨此不為，足認市府當時是認為，縱使廢棄物存在範圍較大也願意承受，因此主張土地有瑕疵而要求返還價金及損害賠償顯屬無理，所以駁回。

桃園市府表示，本案涉及事實認定及法律適用問題，已委由律師上訴，以維市府權益。

「上億元的清運費不是小數目。」桃園市議員游吾和表示，沙崙產業園區緊鄰台61線，而台61線在興建時，地基就挖出大量建築廢棄物，鄰近土地情況可想而知。產業園區的廢棄物清運導致開發成本增加，歸咎於初期規畫的鑽探前置作業不夠周詳謹慎，有明顯疏失，市府除了設法彌補，也應該追究相關人員行政責任並加以裁處。

廢棄物 桃園 中油

延伸閱讀

4.8億買地挖出海量垃圾 桃市府向中油求償1.1億敗訴

農地違建別僥倖！衛星監測增至每周1次 竹市府：最高罰30萬元

病媒蚊孳生…仁德資收戶不聽規勸 區公所強力執行清1噸廢棄物

苗縣客屬大橋下又遭倒廢棄物 警調閱監視器追查

相關新聞

完工半年養蚊子 竹東仁愛立體停車場挨批

新竹縣竹東鎮公所斥資近5億元興建仁愛立體停車場，去年底風光落成，但招標5次都失利，地方憂「花大錢蓋蚊子館」，呼籲公所快想...

沙崙園區埋廢棄物 桃市府求償敗訴

桃園市政府開發大園沙崙產業園區，2019年以4.8億元向中油公司購地，隔年動工卻發現地底埋有海量建築廢棄物，又花費1.1...

桃竹竹苗通勤月票被退掀熱議 竹市府澄清：台鐵局權責

桃竹竹苗通勤月票方案日前經交通部審查被退回，加上敬老愛心卡7月起還無法搭乘台鐵使用，持續引發地方熱議。新竹市政府交通處今...

竹市府推虛擬實境城市遊戲 來這體驗打卡送好禮

新竹市政府今年2月在知名數位遊戲平台Steam以及Oculus推出虛擬實境城市遊戲「逆光追竹」，總下載人次已達2萬197...

龍潭歸鄉文化節今開幕 今花火之夜煙火長達7分鐘

2023龍潭歸鄉文化節龍潭陂塘龍舟賽系列活動今舉行開幕式，本次活動因疫情睽違3年停辦，今年重啟賽事，吸引112支隊伍報名...

完工半年至今未啟用 竹縣竹東仁愛立體停車場挨批養蚊子

位於新竹縣竹東鎮耗資近5億元興建的仁愛立體停車場，自去年底完工落成後，一直處於招標階段，光今年就已經流標5次，權利金更是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦