桃竹竹苗通勤月票被退掀熱議 竹市府澄清：台鐵局權責

桃竹竹苗通勤月票方案日前經交通部審查被退回，加上敬老愛心卡7月起還無法搭乘台鐵使用，持續引發地方熱議。新竹市政府交通處今天澄清，也還原時間序，強調台鐵車站的專用通道與驗票機及系統建置是台鐵局權責，並非市府所能置喙，企盼中央盡速完成建置、盡速核定桃竹竹苗生活圈通勤月票，目標10月上路。

有關桃竹竹苗通勤月票推展情形，市府交通處說明，在2月交通部公布「公共運輸月票補助方案」後，市府3月1日即成立「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備小組，期間召開6次會議，並在5月12日將提案計畫書送交通部審查。另社福卡部分，市府也在4月發文給交通部，積極爭取敬老、愛心卡可搭乘火車。

交通處指出，6月21日交通部召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」第一次審查會議，請桃竹竹苗四縣市依委員意見修正後再審，「會議上並未提及社福卡必須配合桃竹竹苗生活圈通勤月票一併規畫」。

交通處也提到，經了解，3大都會區月票都審查逾2次以上，市府會針對第一次審查會議意見在7月初修正完成，再次提送審查，爭取7月底核定、10月上路。

交通部長王國材昨天受訪時針對社福卡7月搭台鐵「獨漏」新竹縣市一事回應，「大概10月包括TPASS通道做完以後，包括社福卡也會放在裡面，所以我想他們的努力我們都看得見（指新竹縣市政府努力提出月票方案）。」

至於有民代受訪提及市府有追加幾百萬元設備改善預算一事，交通處說明 ，「該追加減預算為月票委託規畫費用，非用於設備及系統改善」；強調台鐵車站的通道設備及系統建置統一由台鐵局修改，並非市府權責，至於4縣市公共運具設備修改費用也是由交通部補助，市府才能視交通部補助情形，編列相關配合預算。

交通處指出，市府在收到交通部公路總局審查月票方案意見後將盡速修正計畫書，預計7月初再送交通部審查，希冀爭取7月底核定，核定後加速辦理售票設備、公車及YouBike刷卡機軟硬體修改等相關前置準備作業，配合交通部時程，全力爭取10月上路，市民搭乘台鐵也能使用敬老、愛心卡，外出更便利。