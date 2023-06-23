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端午連假湧人潮 六福村部分動物場域開放

中央社／ 新竹縣23日電

六福村狒狒事件惹議，曾暫停開放園區部分場域空間。六福村表示，草食區、可愛動物區等已開放，猛獸區中的狒狒場域仍暫停開放。今天端午連假第2天，人潮湧入約5200人次。

今天是端午連假第2天，六福村向中央社記者表示，統計至今天中午12時許入園人次約5200人，對比昨天同時段統計的入園人次約3500人次，增加約1700人次。

陳姓遊客向中央社記者說，在今天中午前抵達六福村，購票時需排隊，入園後人潮蠻多，排隊玩設施平均下來約要20至30分鐘，若熱門設施會更久一些。

林姓遊客指出，她是新竹人趁連假帶著家人到六福村遊玩，現在天氣炎熱，六福村也開放水樂園，可玩水又消暑，深受家人喜歡。

另有民眾說，在今年3月時早已想來六福村遊玩，但因狒狒爭議且當時有不少六福村動物園區域關閉，現在園區也積極改善，也陸續開放動物園區等空間，今天小孩入園遊玩，相當開心。

六福村向中央社記者表示，在園內非洲部落「猴園區」「草食區」「可愛動物區」，目前已對外開放，「猛獸區」僅有狒狒場域暫停開放，其他均正常營運。

六福村說，對於園區改善部分也會針對林務局等相關單位，所提出的建議全力配合，感謝各界專家學者協助園方，共同解決問題。

六福村說，在端午連假期間為6月22日至6月25日，六福村推出端午節優惠活動，凡是身分證裡數字有5，可享門票優惠，每人為原價新台幣1199元可享555元特價；此外為回饋地方，戶籍地設在龍潭或關西居民於現場購票，每人可有活動價為199元，都是吸引民眾前來原因之一。

六福村 連假 狒狒

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