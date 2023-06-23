頭份大橋、台72線客屬大橋東行路段 26日起施工管制交通

苗栗縣台72線東西向快速道路辦理防落石柵鋼構吊裝與橋梁維修，6月26日起一連3天將施工管制部分路段交通，另外頭份市頭份大橋將進行鋼拱區的橋拱塗裝保固工程，26日起一連5天將施工，車道也將局部管制，相關施工單位提醒駕駛人注意或配合改道行駛。

公路總局苗栗工務段指出，72線27公里450公尺處辦理防落石柵鋼構吊裝與橋梁維修工程，6月26至28日每日上午9點

起至下午5點管制車輛通行，屆時將封閉台72線客屬大橋與119甲線交叉口，至出磺坑匝道共5.8公里長的東行路段，欲往獅潭、大湖用路人車，請於台72線客屬大橋路口左轉匯出，續行119甲線接台6線替代道路，至台6線出磺坑匝道接回台72線主線續往東行駛。

工務段表示，這次封閉改道施工是為改善台72線27公里450公尺前的坡面落石災害，提升車輛通行安全；為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後於每日上午9點才開始封閉管制，並派員於出礦坑匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導。另為加速工程執行所需與通行安全考量，每日下午5點至隔日上午9點，工區範圍內僅開放內車道通行，外車道仍維持施工封閉，請駕駛人行經工區務必減速慢行，並依施工標誌規定行駛。