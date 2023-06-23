快訊

你也用這些詞快換掉！「2023年最爛密碼組合」公開 BTS、Adele也上榜

5人恐在30毫秒內身亡！泰坦號內爆變形像「墨西哥捲餅」解體 網爆驚人模擬影片

天熱竹市南寮親子沙灘還不能戲水 竹市府曝原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘目前在修繕地坪，尚未對外開放戲水。記者張裕珍／攝影
新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘目前在修繕地坪，尚未對外開放戲水。記者張裕珍／攝影

天氣越來越炎熱，新竹市今天高溫上看33度，不少民眾想到新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘戲水池消暑卻發現架起工程圍籬因而「碰壁」，想清涼一下只能悻然離去。竹市府產發處解釋，目前正在整修地坪，預計今年暑假驗收完成後開放使用。

新竹漁港南寮旅遊服務中心在2018年有過一番大改造，將草皮區翻新為親子沙灘戲水池，戲水池裡還有滑梯滑水道，加上水池淺相對安全，當時開放後吸引不少家長帶著孩子造訪免費消暑，成為夏日熱門景點。

但2020年爆發新冠肺炎疫情後，竹市府利用南寮旅遊服務中心作為疫苗施打站，親子沙灘戲水池也因此中斷使用，夏天時並未注水開放戲水。

但隨著疫情趨緩，疫苗站撤站許久後，最近已經進入盛夏仍不見親子沙灘重啟跡象，有民眾近日忍不住上臉書社團發文「南寮有開放玩水玩沙溜滑梯那些設施了嗎？查詢好多網頁都沒答案。」

竹市府產發處回應，過去因防疫需要於南寮旅服中心設置疫苗施打站，利用戶外親子沙灘設置帳篷等設施安排疫苗施打工作，但撤站後發現戲水池地坪破損，目前正在辦理改善工作整修地坪，工程已接近尾聲，預計今年暑假驗收完成後開放使用。

產發處也說明，南寮旅服中心本館皆有對外開放，提供民眾旅遊諮詢及俯瞰新竹漁港全區風景的視野。

此外，新竹市政府因應氣候逐漸炎熱，新竹水道取水口展示館戲水池已經在近日起全面開放，歡迎民眾前往戲水遊憩。館內有新竹水系景觀地圖、小型裝置系統，介紹水的力學原理外，展示館周邊有小型攀岩場、戲水池與水畫牆，提供親子遊樂玩耍，是個寓教於樂的文化休憩景點。

新竹 親子 沙灘

延伸閱讀

農地違建別僥倖！衛星監測增至每周1次 竹市府：最高罰30萬元

桃竹竹苗月票方案被退回 竹市府：盡速修正後提送

竹市府後方驚現「女上男下」運動 49秒影片瘋傳

竹市端午龍舟賽將在南寮登場 交管時段出爐

相關新聞

頭份大橋、台72線客屬大橋東行路段 26日起施工管制交通

苗栗縣台72線東西向快速道路辦理防落石柵鋼構吊裝與橋梁維修，6月26日起一連3天將施工管制部分路段交通，另外頭份市頭份大...

新竹縣消防猛男龍舟賽奪冠 全隊露出大肌肌興奮合影

新竹縣縣長盃龍舟賽昨天在新豐池和宮登場，23支隊伍在池和湖比拚，今年冠軍由賽前大熱門新竹縣消防局隊順利奪下，隊員開心終於...

天熱竹市南寮親子沙灘還不能戲水 竹市府曝原因

天氣越來越炎熱，新竹市今天高溫上看33度，不少民眾想到新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘戲水池消暑卻發現架起工程圍籬因而「碰...

4.8億買地挖出海量垃圾 桃市府向中油求償1.1億敗訴

桃園市政府開發沙崙產業園區，2019年5月以4.8億餘元向中油收購大園區沙崙段土地，隔年開工興建污水處理廠，發現地底埋有...

農地違建別僥倖！衛星監測增至每周1次 竹市府：最高罰30萬元

農地違規使用時有所聞，新竹市政府地政處今天指出，內政部運用衛星影像偵測國土疑似變異點，已在近期升級國土利用監測頻率，衛星...

放榜後建議學生轉科 世紀綠能工商 遭桃市府糾正

桃園市112學年度首次試辦學習區完全免試入學，包括世紀綠能工商等4校共提供410個招生名額。未料近日放榜，卻有多名學生接...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦