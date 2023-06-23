天熱竹市南寮親子沙灘還不能戲水 竹市府曝原因

天氣越來越炎熱，新竹市今天高溫上看33度，不少民眾想到新竹漁港南寮旅服中心的親子沙灘戲水池消暑卻發現架起工程圍籬因而「碰壁」，想清涼一下只能悻然離去。竹市府產發處解釋，目前正在整修地坪，預計今年暑假驗收完成後開放使用。

新竹漁港南寮旅遊服務中心在2018年有過一番大改造，將草皮區翻新為親子沙灘戲水池，戲水池裡還有滑梯滑水道，加上水池淺相對安全，當時開放後吸引不少家長帶著孩子造訪免費消暑，成為夏日熱門景點。

但2020年爆發新冠肺炎疫情後，竹市府利用南寮旅遊服務中心作為疫苗施打站，親子沙灘戲水池也因此中斷使用，夏天時並未注水開放戲水。

但隨著疫情趨緩，疫苗站撤站許久後，最近已經進入盛夏仍不見親子沙灘重啟跡象，有民眾近日忍不住上臉書社團發文「南寮有開放玩水玩沙溜滑梯那些設施了嗎？查詢好多網頁都沒答案。」

竹市府產發處回應，過去因防疫需要於南寮旅服中心設置疫苗施打站，利用戶外親子沙灘設置帳篷等設施安排疫苗施打工作，但撤站後發現戲水池地坪破損，目前正在辦理改善工作整修地坪，工程已接近尾聲，預計今年暑假驗收完成後開放使用。

產發處也說明，南寮旅服中心本館皆有對外開放，提供民眾旅遊諮詢及俯瞰新竹漁港全區風景的視野。

此外，新竹市政府因應氣候逐漸炎熱，新竹水道取水口展示館戲水池已經在近日起全面開放，歡迎民眾前往戲水遊憩。館內有新竹水系景觀地圖、小型裝置系統，介紹水的力學原理外，展示館周邊有小型攀岩場、戲水池與水畫牆，提供親子遊樂玩耍，是個寓教於樂的文化休憩景點。