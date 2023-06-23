竹北人口激增 戶政排隊大爆滿

新竹縣竹北市人口迅速成長，已達21萬2千人，連帶讓戶政事務所業務大增，曾1天湧入800人洽公，平均1名員工服務80人，被形容是「血汗戶政」，不少民眾也無奈到戶所洽公排隊已是家常便飯。戶所近日更貼出公告指出「因長期人力不足，已持續向縣府反映」，請民眾耐心等候叫號。

竹北戶政事務所向縣府爭取人力許久，原先有其他鄉鎮支援，但因為在竹北「太辛苦」，有人支援幾天就打退堂鼓；新竹縣政府民政處指出，5月已核定新增4名約僱人員、5名臨時人員。據了解，其中3人將負責櫃檯，其餘會在後台協助數位建檔事務，9人都完成面試，預計7月中報到。

黃姓巿民說，自己到竹北戶政所洽公常得排隊，曾經等了1個小時，竹北市近年人口激增，應盡快增加人手。記者前天下午3點多實地了解排隊情形，因洽公民眾多難消化，還有44人等叫號。

竹北市戶政事務所主任陳建淳說，不少民眾埋怨人力不足，已積極向縣府爭取，但受限於預算與公務人力配置，才會在門口貼上公告。