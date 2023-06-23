聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北人口激增 戶政排隊大爆滿

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北市人口已逾21萬，戶政事務所業務量大增，曾一天湧入800人。圖／民眾提供
竹北市人口已逾21萬，戶政事務所業務量大增，曾一天湧入800人。圖／民眾提供

新竹縣竹北市人口迅速成長，已達21萬2千人，連帶讓戶政事務所業務大增，曾1天湧入800人洽公，平均1名員工服務80人，被形容是「血汗戶政」，不少民眾也無奈到戶所洽公排隊已是家常便飯。戶所近日更貼出公告指出「因長期人力不足，已持續向縣府反映」，請民眾耐心等候叫號。

竹北戶政事務所向縣府爭取人力許久，原先有其他鄉鎮支援，但因為在竹北「太辛苦」，有人支援幾天就打退堂鼓；新竹縣政府民政處指出，5月已核定新增4名約僱人員、5名臨時人員。據了解，其中3人將負責櫃檯，其餘會在後台協助數位建檔事務，9人都完成面試，預計7月中報到。

黃姓巿民說，自己到竹北戶政所洽公常得排隊，曾經等了1個小時，竹北市近年人口激增，應盡快增加人手。記者前天下午3點多實地了解排隊情形，因洽公民眾多難消化，還有44人等叫號。

竹北市戶政事務所主任陳建淳說，不少民眾埋怨人力不足，已積極向縣府爭取，但受限於預算與公務人力配置，才會在門口貼上公告。

北市 新竹 面試

延伸閱讀

影／屏東縣新園鄉烏龍百年古井 端午民眾排隊取午時水

竹北人口激增！戶政所天天爆滿 戶籍員吃不消喊血汗

萌萌貓咪店長坐鎮！竹北貓咪義式餐廳 天然食材料理健康安心

男入室行竊搶劫訊息瘋傳 竹北、新豐警均未獲報案

相關新聞

竹北人口激增 戶政排隊大爆滿

新竹縣竹北市人口迅速成長，已達21萬2千人，連帶讓戶政事務所業務大增，曾1天湧入800人洽公，平均1名員工服務80人，被...

放榜後建議學生轉科 世紀綠能工商 遭桃市府糾正

桃園市112學年度首次試辦學習區完全免試入學，包括世紀綠能工商等4校共提供410個招生名額。未料近日放榜，卻有多名學生接...

桃園250人齊聚中平商圈彩繪立蛋 品嘗美味粽子

桃園中壢火車站前中平商圈有小西門町之稱，每逢過節中平商圈總會舉辦各式活動歡度佳節，今端午節中午於中平商圈徒步區第6年舉辦...

竹市端午龍舟賽睽違3年熱血登場 外國人、銀髮族都來拚

今天是端午節，新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，捉對廝殺競速，現場鼓聲、加油聲此起彼落。難得的端午龍舟賽事...

減碳率全台購物中心之先 新竹巨城夏夜招牌、外牆不亮燈

新竹Big City遠東巨城購物中心逛街人潮眾多，也是新竹市的指標購物地標。在台鐵新竹區處的宣導與協助下，遠東巨城率全台...

桃竹竹苗月票方案被退回 竹市府：盡速修正後提送

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票7月1日上路，交通部昨天首度針對桃竹竹苗生活圈通勤月票等方案審查，最後被退回要求修正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦