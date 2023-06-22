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竹市端午龍舟賽睽違3年熱血登場 外國人、銀髮族都來拚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影

今天是端午節，新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，捉對廝殺競速，現場鼓聲、加油聲此起彼落。難得的端午龍舟賽事，不只有銀髮族組隊報名，也吸引不少外國人揪團同樂，認為龍舟運動很有趣，很喜歡大家同心協力往前進的感覺。

歷經上周日的分組預賽之後，市府今天舉行端午龍舟賽決賽，一早也安排「議會隊」及「市府隊」來場表演賽，多名議員、局處首長都參與，最後如預期由議會隊勝出。

新竹市端午龍舟賽事，除了有傳統龍舟勁旅新竹市警察局與新竹市消防局報隊以外，還有台積電、宜特科技、科磊KLA、旺宏電子等科技公司報名參加，平均年齡超過65歲的那魯灣隊也加入戰局，平常在地方服務鄉親的里長們，也組了土地公土地婆隊。

端午賽龍舟是台灣傳統的民俗文化，今天也有不少來自國外的交換學生、外籍老師組隊參與，感到相當新鮮。來台灣5年的英文老師Tina說，「划龍舟聽起來很好玩」，所以跟大家一起報名參與，練習了2次的感覺很不錯，從西班牙來台13年的Pol是「冰店女婿」，他笑說「划到手很痛」，但划龍舟是很好的運動，非常喜歡。

陪伴熟齡再創人生價值的「老玩客」也邀集長輩與其親友組隊報名，賽前還進行為期1個月的特訓，加強全身肌力以及團隊合作。77歲的隊員朱一飛笑說，人生第一次划龍舟「志在參加、不在勝負」，雖然要有肌力與腰力，但人要活就是要動，不覺得累，也很喜歡大家一起團結往前的感覺，「往前划，就對了。」

51歲的老玩客隊員張世蘭分享，賽前有參與老玩客一系列課程，大家表現一次比一次好，實際比賽時感覺特別熱血，也好在有專屬教練陪伴帶領，讓大家越划越有樂趣。

市長高虹安今天也出席龍舟賽，她特別推薦今天決賽將上演「警消大戰」，更會有竹科企業之間相互廝殺的精彩場面，以及來自不同地方的「多國聯軍」，精彩可期，也可順道造訪新竹漁港逛街、採買，開心度過端午佳節。

新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，吸引不少民眾觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，吸引不少民眾觀賽。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，隊伍輪番上陣。記者張裕珍／攝影
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暌違3年於今天在南寮舊港辦端午龍舟賽，市長高虹安與多名局處首長都參與。圖／新竹市政府提供

新竹 龍舟賽 划龍舟

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