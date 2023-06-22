六福村打造蔬果冰粽 豐富動物覓食方式

六福村主題遊樂園今天表示，應景端午節，為動物打造地瓜冰粽與水果冰粽，讓動物感受過節氣氛，同時也訓練動物行為，豐富覓食方式。

六福村主題遊樂園今天向中央社記者表示，慶祝端午節，六福村動物管理團隊以合適食材搭配創意巧思，為動物打造專屬地瓜冰粽與水果冰粽，並搭配以黃瓜打造的龍舟與立蛋裝飾，讓動物一起過節，而民眾可以觀察動物的覓食行為，進而認識動物生態。

六福村指出，這次製作地瓜冰粽與水果冰粽，主要食材包含有番薯、胡蘿蔔、香蕉等，透過改變食物料理的方式，讓食物增添多樣性，也促進動物的食欲與活動力。

六福村說，如靈長類動物跟人接近，屬於雜食性動物，需要足夠的蛋白質跟維生素，而地瓜營養豐富，是攝取膳食纖維、蛋白質含量不低，且幾乎不含脂肪，因此做成地瓜泥適口性更佳，而將地瓜泥以粽葉包覆，也讓動物感受趣味性。

六福村說，還有水果冰粽部分，是由水、柳橙、葡萄所製作而成，讓台灣黑熊進食後，不僅營養也消暑。

六福村表示，透過不同的動物餐食活動安排，改變日常放置食物的位置，讓動物能自行尋食物來進食，更能勾起動物們的好奇心跟興趣，豐富覓食方式。