減碳率全台購物中心之先 新竹巨城夏夜招牌、外牆不亮燈
新竹Big City遠東巨城購物中心逛街人潮眾多，也是新竹市的指標購物地標。在台鐵新竹區處的宣導與協助下，遠東巨城率全台購物中心之先，從昨天夏至起至9月30日的晚上關閉外牆、騎樓等招牌燈光，預估將減少68公噸碳排放量，用行動守護地球。
台電新竹區處指出，隨著再生能源的蓬勃發展，近年供電系統尖峰時間由白天移轉至太陽下山後的夜間，因應今年上路的「新尖離峰時間電價」，今年以來已經辦理十多場宣導說明會，並且主動拜訪、協助大用戶檢視用電情形，並提出節能節費建議。
遠東巨城認同台電節能減碳政策，昨天起至9月30日推出「Big City,Big Green 關燈愛地球活動」，每天晚上將於8點30分起，關閉外牆、騎樓、候車亭等招牌燈光，以及部分廣場與外牆照明燈源，估計將會減少68公噸碳排放量，相當於6145棵大樹每年吸收的二氧化碳。
遠東巨城總經理羅仕清說，感謝台電公司新竹區處給予的節電節費建議，遠東巨城倡議夏季關燈連續百日的節能概念，期望能發揮社會影響力以大帶小、積少成多，也希望消費者關掉家中部分電燈電器，鄰近社區可以走入賣場共享資源，未來遠東巨城將持續提出倡議減碳方案。
台電新竹區處處長胡忠興說，非常肯定遠東巨城帶頭力挺節能減碳及移轉夜間尖峰用電的政策，展現綠色購物中心標竿的行動力與創意，會將遠東巨城節電典範作法，推展給其他同類型用電戶一起響應，共創能源與產業雙贏。
台電新竹區處指出，百貨商場、商辦大樓主要耗電的是空調設備、冰水主機、抽水馬達及各式照明，建議用戶配合政府補助，將冷氣空調等更換為變頻式，同時藉由各自場域空調箱控制出風及溫度，在維持環境舒適度的前提下有效節省電力成本支出。
此外，台電新竹區處也強調，「照明燈具雖然每具容量小，但數量多，集結起來的耗電量也是不容小覷」，呼籲百貨商場、商辦大樓檢視自身用電情形，調整用電行為，盡量避開在電費單價最高的夜尖峰時段大量用電，聰明節電節費又能愛護地球。
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