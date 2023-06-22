桃園平鎮農業區整體開發案重啟 民代籲設平鎮行政園區

桃園市都市計畫委員會2020年審議通過「平鎮高中南側農業區整體開發案」，但當時因3成地主反對區段徵收，計畫暫停推動。如今因確定新設平鎮車站，加上臨時站及地下化工程陸續開工，市府都發局表示，近期已收到民眾重新連署，表達同意區段徵收，經綜合考量後，近期已向桃園市都市計畫委員會提出報告，確定重啟開發。

議員黃敬平建議，市府可利用該地公有機關用地及交通便利條件，規畫成立平鎮行政園區，1棟大樓兼具區公所、戶政事務所、地政事務所、醫療等功能，達到便民服務，也可節省另覓土地興建行政中心的成本。都發局長江南志回應，市府正針對不同地區調整各區定位，也將盤點所需的大型公共設施及整體開發計畫資源，重新評估檢討。

該案開發範圍位於平鎮區公所至南勢國小間，其中，平鎮高中校區長期受到德育路阻隔，加上中壢平鎮地區土地開發率及人口發展率皆達8成以上，市府為紓解都市發展壓力，2019年選定平鎮高中南側農業區，盼透過都市計畫變更釋出農業區，以區段徵收方式，整體開發46公頃土地。

該案2020年12月經桃園市都委會審議通過，但因3成地主對配地比例及公設畫設內容持不同意見而暫停推動，市府決定適當時機再辦。

事隔2年半，都發局指出，近年平鎮區各項重要建設陸續展開，包括平鎮臨時站工程前年11月開工，該路段地下化工程去年11月開工，捷運平鎮龍潭線路網規畫也於去年5月6日經交通部核備，都讓當地成為平鎮地區重要發展核心，地主開發意願也提高；未來除規畫機關用地、埤塘公園、藍綠帶等資源，也將調整學校用地範圍，盼解決平鎮高中校地不完整的問題。