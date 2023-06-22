快訊

看壞大陸經濟前景 馬雲重出江湖先喊「回歸淘寶」

MLB／大谷7局12K失1分問天吞敗 翔平3支0、天使遭完封

整隻腳跨出碗外！雲林「酷斯拉鱷魚拉麵」畫面超震撼 網友直呼：太恐怖

桃園平鎮農業區整體開發案重啟 民代籲設平鎮行政園區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園「平鎮高中南側農業區整體開發案」2年半前因地主反對區段徵收暫停推動，隨軌道建設陸續開工，市府都發局表示，近期已收到民眾重新連署，表達同意區段徵收，市府也確定將重啟開發。圖／桃園市都發局提供
桃園「平鎮高中南側農業區整體開發案」2年半前因地主反對區段徵收暫停推動，隨軌道建設陸續開工，市府都發局表示，近期已收到民眾重新連署，表達同意區段徵收，市府也確定將重啟開發。圖／桃園市都發局提供

桃園都市計畫委員會2020年審議通過「平鎮高中南側農業區整體開發案」，但當時因3成地主反對區段徵收，計畫暫停推動。如今因確定新設平鎮車站，加上臨時站及地下化工程陸續開工，市府都發局表示，近期已收到民眾重新連署，表達同意區段徵收，經綜合考量後，近期已向桃園市都市計畫委員會提出報告，確定重啟開發。

議員黃敬平建議，市府可利用該地公有機關用地及交通便利條件，規畫成立平鎮行政園區，1棟大樓兼具區公所、戶政事務所、地政事務所、醫療等功能，達到便民服務，也可節省另覓土地興建行政中心的成本。都發局長江南志回應，市府正針對不同地區調整各區定位，也將盤點所需的大型公共設施及整體開發計畫資源，重新評估檢討。

該案開發範圍位於平鎮區公所至南勢國小間，其中，平鎮高中校區長期受到德育路阻隔，加上中壢平鎮地區土地開發率及人口發展率皆達8成以上，市府為紓解都市發展壓力，2019年選定平鎮高中南側農業區，盼透過都市計畫變更釋出農業區，以區段徵收方式，整體開發46公頃土地。

該案2020年12月經桃園市都委會審議通過，但因3成地主對配地比例及公設畫設內容持不同意見而暫停推動，市府決定適當時機再辦。

事隔2年半，都發局指出，近年平鎮區各項重要建設陸續展開，包括平鎮臨時站工程前年11月開工，該路段地下化工程去年11月開工，捷運平鎮龍潭線路網規畫也於去年5月6日經交通部核備，都讓當地成為平鎮地區重要發展核心，地主開發意願也提高；未來除規畫機關用地、埤塘公園、藍綠帶等資源，也將調整學校用地範圍，盼解決平鎮高中校地不完整的問題。

都市計畫 桃園 區段徵收

延伸閱讀

認養桃園動保園區毛孩 最高補助保險費3000元

棒球／LLB亞太區少棒賽 桃園龜山單局20分大勝中國

合興愛情森林二期完工 共融式遊具、滑梯適合親子同樂

影／碰！桃園汽機車對撞 騎士煞不住噴飛

相關新聞

竹北人口激增！戶政所天天爆滿 戶籍員吃不消喊血汗

新竹縣竹北市人口成長全國居冠，人口已達21.2萬，和台東縣21.3萬、嘉義市26.4萬的人口數相差無幾，曾一天湧入800...

社福卡搭車「獨漏」新竹縣市 縣府：為何排第二階段

TPASS通勤月票7月上路，台鐵近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。...

桃竹竹苗月票方案被退回 竹市府：盡速修正後提送

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票7月1日上路，交通部昨天首度針對桃竹竹苗生活圈通勤月票等方案審查，最後被退回要求修正...

首波社福卡搭火車獨漏新竹縣市 立委邱顯智：無法接受

台鐵局近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起開放扣點搭乘火車，但從北市一路往南到嘉義「獨漏」新竹縣市，不少新竹人都覺得不合...

苗栗縣龍舟錦標賽今熱鬧登場 逆風又漲潮增加比賽難度

睽違3年，苗栗縣龍舟錦標賽今天在竹南鎮港墘里的中港溪畔恢復舉辦，上午10點左右賽事正式熱鬧登場，共有39支隊伍參賽，吸引...

26日開搶 尖石水蜜桃第二波限量優惠與線上預購來了

盛產水蜜桃的新竹縣尖石鄉，又即將到了水蜜桃產季囉！線上銷售平台日前第一波預購引發搶購後，下週一、26日將在尖石鄉地標「泰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦