首波社福卡搭火車獨漏新竹縣市 立委邱顯智：無法接受

台鐵局近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起開放扣點搭乘火車，但從北市一路往南到嘉義「獨漏」新竹縣市，不少新竹人都覺得不合理。擔任立法院交通委員會委員的時代力量邱顯智直言「無法接受」，新竹縣市為何被放在二階段？福利政策不應該要有差別待遇。

針對新竹縣市未被列入7月開放使用社福卡搭火車。台鐵局解釋，是因配合行政院通勤月票案第一階段7月1日於三大生活圈上線，月票及地方社福卡專用通道刷卡機先配置於基北北桃、中彰投苗、南高屏三大區域，新竹縣市社福卡規畫第二階段10月上線。

邱顯智說，政策應該一視同仁，「獨漏」新竹縣市令人無法接受，他將向台鐵了解。他也認為，台鐵雖說明新竹縣市被列為第二階段上路，但為何不列為第一階段應該要有更合理的理由，台鐵身為行政機關，針對福利政策不該有差別待遇，否則是歧視。

國民黨新竹市議員陳治雄也直言「新竹縣市被列入第二階段沒有道理，台鐵的做法不應該」，新竹人消費力強，向來支持台鐵，但為什麼不能一起在7月上路，是消費力不夠嗎？難道新竹人是二等公民嗎？老人家也想要拿敬老卡搭火車，台鐵應立刻改善。

高齡77歲的新竹市民朱一飛說，自己平時在新竹市活動多用機車代步，用不太到敬老卡搭公車，但是身邊很多朋友都會用敬老卡搭計程車，可以扣100元很好用，自己有時也會到外縣市走走，如果可以用敬老卡扣點搭火車很方便，希望能夠盡快爭取到。

新竹市政府社會處今天說明，新竹市敬老、愛心卡搭乘火車，今年4月市府已發函台鐵積極爭取納入，交通部長今天表示將配合桃竹竹苗生活圈通勤月票上路時程，今年10月同步推動台鐵開放搭乘敬老、愛心卡，市府將積極配合相關作業，持續向交通部爭取，如期如質推動。