竹北人口激增！戶政所天天爆滿 戶籍員吃不消喊血汗

新竹縣竹北市人口成長全國居冠，人口已達21.2萬，和台東縣21.3萬、嘉義市26.4萬的人口數相差無幾，曾一天湧入800人，換算下來，幾乎是一位人員就要服務80人，甚至到晚間6點多才結束，一名戶政人員直呼「很辛苦，根本是血汗戶政。」

新竹縣竹北市日前才因設籍竹北，就能領6千元紓困金，當天戶政事務所湧入一千多人要遷戶籍，忙到凌晨才消化所有民眾，引發議論。近期眼尖民眾發現，戶政事務所在門口貼上公告，內文指出「因長期人力不足，已持續向縣府反映，但洽公民眾仍眾多，請耐心等候叫號」，並鼓勵如戶籍謄本、初辦護照可在到鄉鎮戶政事務所申請，節省民眾的時間。

黃姓巿民指出，到竹北戶政所常常得排隊，曾經等上一個小時，竹北市近年人口激增，應盡快增加人手，本報記者昨天下午3點多查看竹北戶政所等待號碼，約有44個人排隊中。

對此，竹北戶政所主任陳建淳解釋，不少民眾埋怨人力不足，已積極向縣府爭取，但受限於預算與公務人力的配置，才會貼上公告說明。此外，讓民眾等待的原因之一在於，戶政服務案件多元且複雜，需更仔細查核，連最簡單的戶籍謄本都需要10分鐘，若辦理遷出、遷入或與國籍有關，涉及到查驗，需更長的時間，近期解封後，初辦護照的民眾很多，目前已設兩個櫃檯服務。他透露，曾一天湧入戶政人數達800人，凸顯人力不足問題。

竹北戶政所積極向新竹縣政府爭取人力，原先有其他鄉鎮支援，然而在竹北所相當辛苦，有的支援幾天就打退堂鼓。對此，新竹縣政府民政處回應，五月核定4名約僱人員、5名臨時人員，除了因應人力不足，也因戶政推動數位建檔計畫。據掌握，這9名人員，最後補足櫃檯人力約3位，其他主要在後台協助數位建檔事務，目前皆已完成面試，預計7月中報到。

目前竹北戶政所共有22位正式人員，除了前台服務人員，還需要後台審核、製作等行政人力，在前台的人力約占一半，主任將視現場情況，機動調人力到前台協助，加快審閱速度。