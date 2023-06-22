被跳過？台鐵7月開放10縣市社福卡搭火車 獨漏新竹縣市

TPASS通勤月票7月上路，台鐵近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，方便銀髮族與身障者使用。但台鐵公布的10個縣市從北市一路往南到嘉義竟獨漏新竹縣市，引起地方跳腳；新竹市政府社會處表示，早在4月回覆台鐵願意加入，但未被列入開放縣市名單也「一頭霧水」，正積極向台鐵了解中。

台鐵局說明，台鐵局配合行政院通勤月票案第一階段7月1日於三大生活圈上線，月票及地方社福卡專用通道刷卡機首先配置於基北北桃、中彰投苗、南高屏三大區域，新竹縣市社福卡將於第二階段10月上線；至於為何不先讓新竹縣、市的地方社福卡開放搭乘火車，台鐵局沒有多做回應。

新竹市政府推出供長者使用的敬老卡與身障者的愛心卡多年，每月系統會自動儲值600點，1點視為1元，讓長輩或身障者能持卡扣點搭乘公車客運、上國民運動中心及游泳池運動，以及搭乘敬老愛心計程車，由於點數不一定用的完，民代不時疾呼要求擴大應用範圍，方便長者外出活動。

好不容易，台鐵局日前宣布持地方社福卡也能搭乘火車，但台鐵局公布的10個縣市，從台北市沿著西部幹線一路往中部到嘉義縣市都列入開放範圍，卻硬生生「跳過」新竹縣市；也就是說新竹縣市持有敬老愛心卡的民眾在7月起還不能持卡搭乘火車扣點，讓不少長者與身障者都相當失望。

竹市府社會處長黃佳婷說，今年4月在第一時間接獲台鐵局詢問是否有地方社福卡搭乘火車的意願，市府立刻應允配合，但近日看到台鐵局公布的縣市並未納入新竹市，也覺得相當納悶，還在向台鐵釐清原因，市府會以維護市民最大權益為目標，積極向台鐵爭取。

台鐵局運務處營業科表示，地方社福卡搭乘台鐵的第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，持卡搭車必須經由各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站。

台鐵局運務處營業科說，10個縣市境內的火車站已經建置專用通道驗票機，持當地發行的社福卡就可扣點搭乘，目前新竹縣市境內的火車站並未裝設機台，持有社福卡也無處可扣，因此會請新竹縣、市政府向長者與旅客多加宣導尚未開放社福卡搭乘。