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圓老鄰長遺願 苗栗市狹窄五谷路要拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，前鄰長邱占山生前念茲在茲，一再陳情拓寬，今年終於可施工。圖／曾秋桃提供
苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，前鄰長邱占山生前念茲在茲，一再陳情拓寬，今年終於可施工。圖／曾秋桃提供

苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，後視鏡破損碎片經常掉滿路，前鄰長邱占山生前念茲在茲，經市民代表曾秋桃等人奔走，地主免費提供用地，公所今年施工拓寬，告慰邱老先生在天之靈。

苗栗市嘉新里2鄰、嘉盛里2鄰交界的五谷路，當地通往外環道經國路的捷徑，但路寬不到3公尺，又有電線桿在路邊，勉強可容一輛轎車通過，但稍一不慎，車子後視鏡容易碰觸電線桿，路旁地主涂仲仁說，下田耕作常撿到後視鏡碎片，甚至有車子曾掉落田裡。

嘉盛里2鄰前鄰長邱占山生前再三陳情，因經費龐大，拓寬遲無下文，曾秋桃和里長傅菊蘭等人向市公所爭取，市長邱鎮軍還自己開車走一趟，感受「比考駕照還難」，認為拓寬有必要；曾秋桃說，拓寬案去年通過，邱老先生剛好往生，在天之靈知道一定會完成。

曾秋桃、傅菊蘭及市公所協調取得農田水利署苗栗管理處同意，涂仲仁等9名地主免費提供用地，路旁的灌排圳並加蓋，拓寬到約5公尺，涂仲仁認為現在用路人變得較多，可以開開心心駕駛，也不怕碰到後視鏡，免費提供土地拓寬很值得。

市公所指出，這段五谷路長約216公尺，經費約240萬，土木工程已完成，下周中華電信進場移桿，路面將來會刨封，實現邱前鄰長遺願，當地交通也更安全順暢。

邱鎮軍 駕照

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