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新竹棒球場雜草逾1米 挨批改善慢
竹市議會昨舉行第3次棒球場改善監督小組會議，議員不滿市府改善進度慢，淹水善後權責、土壤檢測也說不清，「太離譜」。市府回應，淹水善後責任待釐清，另已接洽美國大聯盟唯一指定場務單位BrightView，後續尊重專業，照「WBC模式」改善球場。
議員昨也進入棒球場了解現況，發現維管狀態欠佳，場內長出高度超過100公分雜草，室內多處地板泡水發霉，打擊練習區霉味濃厚。
「誰負責淹水損害，現在還不清楚。」監督小組召集人、議員吳旭豐說，市府要盤點清楚相關費用與權責，目前只有1名約聘人員巡查管理場地，也顯得不足。
5月31日開挖7處土壤送美國實驗室檢測，議員林彥甫說，當天開挖跟第3次體檢會建議檢測和改善不是同件事，議員想了解檢測依據和方式，市府卻未具體說明。
市府表示，室內淹水主因整體球場排水缺失，廠商已承認，且截水溝上被覆蓋墊子與草皮這項措施去年由誰決定，也是造成淹水關鍵，仍須釐清權責。
至於體育場平日指派1名同仁負責巡視維管，因具37年經驗，適才適所，教育處、工務處、社會處、警察局也會協助，雜草則已清除。
市府說，改善棒球場前提是「完全尊重專業」，積極接洽大聯盟，5月取得唯一指定場務單位BrightView正面回應，場務專家將協助市府核定改善書圖，甚至調整或新繪，「將照WBC模式改善，也是BrightView改善球場的固定流程」。
市府指出，5月31日土壤檢測就是BrightView的前置作業和程序，將作為後續參考，保守預估8月可進場，但還要看美方作業情形，市府仍力拚明年重啟球場。
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