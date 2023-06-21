苗縣客屬大橋下又遭倒廢棄物 警調閱監視器追查
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下空地屢遭倒廢棄物，鄉民代表徐裕逢表示，今天傍晚民眾發現橋下又被亂倒，堆積的疑似工地廢棄物讓返家路都受阻，警方將調閱監視器，追查不法行為人。
銅鑼鄉民代表徐裕逢告訴中央社記者，銅鑼鄉中平村客屬大橋東側橋下空地長期乏人管理，荒廢多時，常淪為不肖分子亂倒垃圾、廢棄物天堂，5月底才被亂倒一次，民眾及時發現報案，逮到行為人，未料廢棄物才剛清完，今天又出現大批疑似工地廢棄物。
他指出，傍晚接獲民眾通報後趕往現場，發現橋下瑞興街冒出1座廢棄物山丘，廢水泥、石塊、木頭、廢鐵等占據車道，連機車都無法通行，部分村民返家受阻，得繞一大圈遠路，痛批濫倒行徑太囂張、太扯。
徐裕逢說，已經報警，由警方調閱監視器希望盡速揪出不法行為人。
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