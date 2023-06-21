快訊

炎亞綸亂入耀樂記者會道歉 網分析「2意圖」痛批：真的很卑劣

獨／新光金控再爆黑馬 由吳東明出任金控副董事長

誇張！苗栗銅鑼又見亂倒 廢棄物如小山丘擋路阻斷交通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，今天傍晚發現大批廢棄物有如小山丘阻斷交通。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，今天傍晚發現大批廢棄物有如小山丘阻斷交通。圖／徐裕逢提供

苗栗縣近來頻傳廢棄物亂倒，民眾今天傍晚又發現銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，大批廢棄物有如小山丘阻斷交通，鄉民代表徐裕逢到場，直呼太誇張，已報警追查不法。

徐裕逢今天傍晚接獲鄉民通報，立即到現場察看，居民議論紛紛，怎麼廢棄物又來了？徐裕逢說，今年3月客屬大橋下方後龍溪西邊才被偷倒大批廢棄物，路也封了，現在更誇張，東邊的瑞興街5月30日被亂倒一小堆，沒想到不到一個月，又被倒一大堆，高1.7公尺，長12公尺、寬8公尺，有如小山丘。

他指出，這堆廢棄物有廢鐵、廢水泥塊及廢木頭，應該是營建工地廢棄物，一些鄉民會走瑞興街捷徑到苗栗市通勤，現在連機車都沒有辦法通行，必須繞遠路，已經報警希望揪出亂倒者。

縣長鍾東錦對於近來廢棄物亂倒問題，昨天的縣務會議特別要求縣府環保局公布合法的一般事業廢棄物處理場，供民眾參考，縣府水利處與水利署等有關單位協調，封閉通往橋梁下方的道路，不讓亂倒廢棄物者有路可走。

此外，村里幹事就可能亂倒廢棄物的熱區加強巡視，一有可疑立即通報，至於縣警局部分，只要敢亂倒，尤其是承包處理廢棄物的業者更是惡劣，賺錢卻汙染犧牲環境，更讓人髮指，警方一定要捉到人，發生嚇阻力。

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，今天傍晚發現大批廢棄物有如小山丘阻斷交通。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，今天傍晚發現大批廢棄物有如小山丘阻斷交通。圖／徐裕逢提供

廢棄物 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

中港慈裕宮端午節「祭江洗港」 郭台銘明將現身迎媽祖

鍾東錦視察西湖柚子農損 承諾全力協助爭取救助金

83歲江乾松堅守媒體崗位迄今 回憶錄細訴55年採訪經歷

考察日本再生能源發展 苗栗縣盼推動氫能示範區

相關新聞

竹縣頭前溪變牛奶河環保局喊最高罰2千萬 建商今連忙清污

新竹縣頭前溪被民眾發現變成「牛奶河」，新竹縣環保局昨天上午10點40分到場稽查，發現是竹北市世興段25號建案工地正在灌漿...

苗栗頭份生命館增設逾千神主牌位 即日起開放領牌選位

苗栗縣頭份生命紀念館增設的神主牌位已完成，即日起開放辦理選位作業。頭份市公所表示，選位採預約制，想要選購新設神主牌位的民...

新竹棒球場改善太慢挨批 竹市府：照WBC模式改善

新竹市議會棒球場改善監督小組今天開第3次會議，多名議員認為市府改善進度慢，也質疑市府針對淹水後權責釐清、土壤檢測細節都說...

誇張！苗栗銅鑼又見亂倒 廢棄物如小山丘擋路阻斷交通

苗栗縣近來頻傳廢棄物亂倒，民眾今天傍晚又發現銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，大批廢棄物有如小山丘阻斷交通，鄉民代表徐裕逢到場，...

端午連假垃圾清運看過來 新竹縣竹北、新豐、湖口等明天停收

明天就是端午節連續假期，新竹縣環境保護局公佈各鄉鎮市垃圾收運情形，端午節當天竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山...

封閉1年半新屋濱海植物園 整修增建20日重啟迎客

位在桃園新屋觀海路二段上的新屋濱海植物園為永安雪森林遊憩區舊址，2020年10月風光開幕，不過去年2月關園重新整修，歷時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦