誇張！苗栗銅鑼又見亂倒 廢棄物如小山丘擋路阻斷交通

苗栗縣近來頻傳廢棄物亂倒，民眾今天傍晚又發現銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街，大批廢棄物有如小山丘阻斷交通，鄉民代表徐裕逢到場，直呼太誇張，已報警追查不法。

徐裕逢今天傍晚接獲鄉民通報，立即到現場察看，居民議論紛紛，怎麼廢棄物又來了？徐裕逢說，今年3月客屬大橋下方後龍溪西邊才被偷倒大批廢棄物，路也封了，現在更誇張，東邊的瑞興街5月30日被亂倒一小堆，沒想到不到一個月，又被倒一大堆，高1.7公尺，長12公尺、寬8公尺，有如小山丘。

他指出，這堆廢棄物有廢鐵、廢水泥塊及廢木頭，應該是營建工地廢棄物，一些鄉民會走瑞興街捷徑到苗栗市通勤，現在連機車都沒有辦法通行，必須繞遠路，已經報警希望揪出亂倒者。

縣長鍾東錦對於近來廢棄物亂倒問題，昨天的縣務會議特別要求縣府環保局公布合法的一般事業廢棄物處理場，供民眾參考，縣府水利處與水利署等有關單位協調，封閉通往橋梁下方的道路，不讓亂倒廢棄物者有路可走。