封閉1年半新屋濱海植物園 整修增建20日重啟迎客

位在桃園新屋觀海路二段上的新屋濱海植物園為永安雪森林遊憩區舊址，2020年10月風光開幕，不過去年2月關園重新整修，歷時1年半昨才重新開園迎客；桃園市海岸管理處表示，因海邊風沙大，因此步道被侵蝕重新整修並增建遮陽設施，後續會再陸續掛設更詳細的解說牌。

永安漁港周邊有許多景點，除了濱海風光外，也有特殊的防風林美景，植物園占地約6公頃，自遊憩區歇業後成為各種動植物棲息場所，經海管處花1年的調查，發現其中動植物種類高達250種，具有森林遊樂、生態保育及環境教育等價值，將部分植物補植把土地重新活化成為桃園第1座濱海植物園，於2020年10月正式對外開放。

海管處生態保育科表示，自2019年入第1期經費300多萬元，以低強度的生態工法重新改造，盡量保留原始風貌，完成園區入口意象及預鑄式景觀廁所，提供入園遊客最基本的設施需求。

不過開園1年多後卻關園重新整修，一關就是1年半，生保科說，因海邊風沙大腐蝕性強設施破損，因此二期工程投入1400萬元，將520公尺原始步道改建為海廢再利用漂流木木屑步道，另新設休憩座椅、非固定式廁所3座與1座工具間，再將既有廣場修建及植栽綠化，於適宜季節做濱海植物撫育與補植。後續也將比照台北植物園，建立更完整的介紹告示，讓民眾了解。