竹縣頭前溪變牛奶河環保局喊最高罰2千萬 建商今連忙清污

新竹縣頭前溪被民眾發現變成「牛奶河」，新竹縣環保局昨天上午10點40分到場稽查，發現是竹北市世興段25號建案工地正在灌漿排出廢水，經採集水樣發現懸浮固體物超標，將依水污染防治法開罰，最高可罰2千萬元。該建商今天下午3點30分也檢送改善完成報告至環保局，並將派員清除頭前溪攔水壩內堆積污泥、回復原有環境。

新竹縣議員吳旭智指出，昨天上午有民眾傳送「牛奶河」的照片向他陳情，他獲報後也立即通知環保局，同時環保局也有接獲相關訊息，上午就前往頭前溪攔水壩追查，後來發現是工地灌漿後的泥水流進溪裡。

新竹縣環保局表示，昨日派員到場稽查，並依溝渠往上追蹤，隨即查獲到竹北市世興段25號一處營建工地，正在進行地下水施作灌水泥漿作業，且發現該處工地下有2支排放管，未經廢污水處理設施即排放污水。

環保局人員當場採集水樣本送驗懸浮固體物，並要求建商立刻拆除排放管，以及對建商開立限期改善通知，要求建商提送改善報告相關文件。該建商已於今天下午3點30分，檢送改善完成報告至環保局，並將派員清除頭前溪攔水壩內堆積污泥，回復原有環境。

環保局指出，未經許可放流口排放及檢測結果，將依違反水污染防治法規定告發處分，最高可處2000萬元以下罰鍰。提醒相關業者，切勿心存僥倖，一旦破壞污染環境，必將從嚴、從重處分，絕不寬貸。