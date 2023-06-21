認養桃園動保園區毛孩 最高補助保險費3000元

桃園市為提升毛小孩認養率，市府動保處今天表示，只要認養動物保護教育園區收容的犬貓，無論民眾設籍在何處，皆可向園區申請最高1500元的保險費用補助，若認養特定犬隻，最高還可申請3000元保險費用補助。

根據農委會2021年對各縣市進行家犬貓數量調查，其中桃園的家犬有16萬8774隻、家貓有10萬7728隻，皆在六都中位居第2名，數量相當龐大。

有許多民眾會到動物保護教育園區認養寵物，桃園市動保處今天表示，民眾可以在認養之日起30天的猶豫期內，評估自身不適合飼養寵物，若最後覺得無法飼養，可至動保園區辦理退養手續，如30天後確定認養，可申請最高1500元的保險費用補助，若為認養特定犬隻，例如行動不便或截肢的犬隻，則最高可申請3000元保險費用補助。