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認養桃園動保園區毛孩 最高補助保險費3000元
桃園市為提升毛小孩認養率，市府動保處今天表示，只要認養動物保護教育園區收容的犬貓，無論民眾設籍在何處，皆可向園區申請最高1500元的保險費用補助，若認養特定犬隻，最高還可申請3000元保險費用補助。
根據農委會2021年對各縣市進行家犬貓數量調查，其中桃園的家犬有16萬8774隻、家貓有10萬7728隻，皆在六都中位居第2名，數量相當龐大。
有許多民眾會到動物保護教育園區認養寵物，桃園市動保處今天表示，民眾可以在認養之日起30天的猶豫期內，評估自身不適合飼養寵物，若最後覺得無法飼養，可至動保園區辦理退養手續，如30天後確定認養，可申請最高1500元的保險費用補助，若為認養特定犬隻，例如行動不便或截肢的犬隻，則最高可申請3000元保險費用補助。
動保處建議，民眾飼養寵物時，若有寵物保險便能減輕經濟壓力，並保障毛小孩的醫療品質。歡迎民眾至動物保護教育園區參觀收容的毛小孩並與牠們互動，更希望民眾能夠認養牠們，給牠們1個溫暖的家；目前園區營運時間為每周二、四、五、六、日，每周一、三則為休園日。服務時段自早上9點半至下午4點，中午12點至下午1點不開放入動物舍參觀。
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