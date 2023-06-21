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世客博8月登場 主題曲「Hakka New World」搶先曝光
世界客家博覽會將於8月11日至10月15日在桃園盛大登場，桃園市政府今天推出世客博主題曲「Hakka New World」，邀請金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕、饒舌新星Yappy演唱，提前為世客博揭開序幕，不只要讓全世界聽到客家文化的聲音，也要透過博覽會讓全世界看到多元的在地特色。
主題曲「Hakka New World」由羅文裕擔任創作人，攜手彭佳慧、Yappy演唱，樂曲以現代流行搖滾為基調，朗朗上口旋律穿插饒舌。編曲時亦以搖滾融合交響樂，加入嗩吶、鑼鼓、山歌等傳統客家音樂元素，展現出氣勢。
主題曲MV也拍攝台三線、六堆、台九線等客庄景色，結合世客博主視覺色彩，以「山林綠、客庄橘、花布紅、海客青、桃園紫」的光束，營造出全世界客家人匯聚於台灣的意象。
羅文裕說，這次創作主題曲充滿挑戰性，但客家精神就是「知難而上，決不受限」，他也大力稱讚歌手YAPPY以客語唱饒舌的創新，讓主題曲耳目一新。
桃園市長張善政表示，幾年前他開始學習客家話，當時的啟蒙歌曲是前桃園縣長吳伯雄的「客家本色」，歌曲越唱越熟、客語也說得越好，期待世客博主題曲「Hakka New World」能成為大家學客語的橋梁。新竹縣副縣長陳見賢、新北市副市長劉和然表示，2縣市都會參加在台灣館設立主題展區，盼讓全世界看見客家文化。
客委會副主委周江杰說，世客博主題曲全程使用客語，希望透過世客博讓客家族群躍上國際舞台，讓世界認識台灣客家文化，讓客家人以身為客家人為榮、驕傲地說母語。
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