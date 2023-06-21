新竹棒球場改善太慢挨批 竹市府：照WBC模式改善

新竹市議會棒球場改善監督小組今天開第3次會議，多名議員認為市府改善進度慢，也質疑市府針對淹水後權責釐清、土壤檢測細節都說不出，直呼「太離譜」。市府回應，已經接洽美國大聯盟唯一指定場務單位BrightView，後續進程完全尊重尊業，並將照「WBC模式」來改善新竹棒球場。

包括國民黨議員吳旭豐、時代力量議員林彥甫都關切新竹棒球場的維護管理欠佳，也點出目前只有1人負責現場維管，市府表示，目前新竹市立棒球場由體育場負責維管，平日指派1名同仁負責巡視，該人員達37年的新竹棒球場相關維管經驗，適才適所。

市府也強調，除了平日會有體育場派員巡視場地，教育處、工務處、社會處、警察局皆會跨單位協助，整體而言並非只有1名同仁負責維管。球場新長出雜草也已經清除。

至於5月19日大雨造成室內淹水，誰該負責？市府說明，這部分還需要釐清權責，主要是因為整體球場排水有缺失，先前廠商也已承認，加上從外淹到內部，截水溝上被覆蓋墊子與草皮這項措施在去年是誰由決定，這也是造成淹水的關鍵，仍須釐清違失。

今天不少議員也追問市府何時啟動改善？美方場務專家的協助內容？市府也回應，市府改善棒球場的前提是「完全尊重專業」，包括中華民國棒球協會和市府邀集專家學者開設的第三次體檢會都建議市府應進一步尋求美國大聯盟的專業協助，市府也的確積極接洽，終於在5月取得美國大聯盟唯一指定場務單位BrightView的正面回應。

竹市府說明，市府雖也同步委請場務人員根據台中洲際棒球場經驗，繪製新竹棒球場的改善書圖，但兩球場條件不同，後續大聯盟場務專家將會依其專業，協助市府核定改善書圖，甚至調整書圖或繪製新的書圖。「因此，市府不只是遵照台中洲際棒球場的模式，而且是WBC模式，也是BrightView改善球場的固定流程。」

新竹市政府已在6月12日啟動「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」標案，金額為180萬元，招標方式為經公開評選或公開徵求的限制性招標，預計27日截標。

市府指出，5月31日進行的土壤隨機取樣挖取檢測，就是BrightView憑專業要改善球場的前置作業、固定程序，必須作為後續改善的參考，保守預估8月可以進場改善，但還要看美方作業情形，若能提早就提早，市府將力拚明年重新啟用球場。