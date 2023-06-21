苗栗都會原住民綜合服務中心 綠委湯蕙禎爭取建設經費

民進黨立委湯蕙禎、苗栗縣議員陳光軒今天爭取苗栗縣都會區原住民綜合服務中心事宜，原民會主委夷將·拔路兒指示，第一期的1000萬元工程費編列將會核定，後續的二、三、四期合計8000萬元經費也會逐步到位。

湯蕙禎表示，過去在綜合服務中心初步規劃時，自己就相當重視此議題，因此邀請長期關心工程進度的陳光軒與原民會一起討論，經過各方5年來不斷努力，從場地尋找、溝通協調到討論計畫，第一期的經費終於核定，未來第二、三、四期的經費也會全力支持。

湯蕙禎說明，自從她擔任不分區立委以來，多次親自關心本案，並且爭取經費，希望能夠透過這個場地，未來讓都會原住民族有一個場地，可以聚會與舉辦活動，同時傳承原住民族的語言及文化。

陳光軒指出，苗栗縣的都會區原住民約有5000人，苗栗縣政府花了20多年，但是未能覓得適當地點，經過時任原住民文化藝術協會理事長張秀美向議員陳情，希望協助尋得適當的場域，經過多方奔走之後，終於找到頭份大橋附近一處國產署閒置用地。

陳光軒再指，當時他們請時任民進黨立委鍾孔炤協助，完成向行政院申請撥用予苗栗縣政府原住民事務中心，而後也協助苗栗縣政府也不斷向中央爭取「部落之心示範點建置補助計畫」。

陳光軒表示，經過各方奔走協商，計畫不斷地檢討修正，苗栗縣政府獲得300萬元規劃設計費的補助，但是全國多個縣市都在爭取這項計畫經費，進度緩慢，特別感謝湯蕙禎不分地區與族群，為苗栗縣原住民權益發聲。

陳光軒也說，感謝夷將·拔路兒正面回應苗栗縣原住民朋友的期待，未來在新的「綜合服務中心」落成後，都會區的原住民朋友更能兼顧生活，同時還可以持續保存、推動原住民的傳統文化。