復育國蝶台灣寬尾鳳蝶 新竹林管處管制交通為檫樹套袋

「國蝶」台灣寬尾鳳蝶幼蟲挑食，唯一食草台灣檫樹面臨樹林老化消失的危機，林務局新竹林管處復育，6月26日、27日將在大鹿林道、觀霧森林遊樂區，交通管制為果實套袋，確保採收品質及數量。

新竹林管處指出，台灣檫樹果實套袋交通管制措施，26日、27日上午8點至下午5點，在大鹿林道15至16公里及觀霧森林遊樂區餐廳，開放單線通車，籲請遊客注意配合。

檫樹屬易危物種，與瀕臨絕種台灣寬尾鳳蝶有相互依存關係，果實是鳥類及野生動物喜愛的食物來源，因動物大量採食熟果，加上倖存種苗受光薄弱枯死，使檫樹繁衍生存困難，另觀霧地區的檫樹林有老化衰退情形，避免台灣檫樹林消失，林管處持續採種及復育。

台灣檫樹果實套袋必須利用高空吊車或攀樹作業，以透光、透氣紗網袋套住結實枝條，監測種子成熟度，果實成熟後再脫袋採取作業，檫樹上套袋成了夏天大鹿林道獨特的生態景觀。

林管處指出，檫樹屬植物全世界僅存3種，台灣檫樹是其中之一，為冰河時期孑遺植物，觀霧是全台有較大面積樹林地區；台灣寬尾鳳蝶是台灣特有種，艷麗的翅紋出眾，有國蝶美譽，種名「maraho」是泰雅族語的「頭目」之意，分布在台灣中、北部海拔500至2000公尺林區。