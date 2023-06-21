桃園導護教育志工表揚 終身楷模老志工：馬路撿到孩子

停辦3年的桃園市交通導護及教育志工表揚大會，今天下午恢復辦理表揚獲獎志工401人，其中66人長期無怨無悔志工服務榮獲終身楷模獎，市長張善政主持頒獎表揚、表示，志工不論晴雨服務學校周邊環境和讓小朋友上下學安全功不可沒，他代表市府、家長向志工們說聲「謝謝」。

市政府教育局在市立圖書館平鎮分館恢復舉辦桃園市交通導護及教育志工表揚大會，今年交通導護及教育志工401人，分別頒終身楷模獎、金質獎、銀質獎及銅質獎，志工終身楷模獎66人，不乏7、80歲的年長志工樂在服務，展現不服老的活力。

75歲忠貞國小蕭子妹擔任交通導護志工服務22年，無論晴雨堅持站在校門口前，拿著交管棒，口中吹著哨子，指導學童過安全過馬路，她說，當年跟著忠貞國小老師教跳土風舞，老師招募志工，因緣加入交通導護志工，每天早上先跳土風舞、接著做交通導護志工，陪伴小朋友安心過馬路，覺得很快樂，現在聽到當媽媽的當年小朋友說謝謝，她感到很窩心。

會稽國小志工大隊長陳慶賢投入志工服務37年，他帶領妻子許淑女、女兒陳紋嘉一起做交通導護志工服務，會稽國小校長鄭家興肯定「終身楷模志工家庭」。陳慶賢說，他住在學校旁，機緣加入志工，每天利用空餘引導學童上下學安全過馬路，就覺得很快樂，妻子從而也加入交通導護志工，樂在其中。陳紋嘉受到父母親鼓勵與影響，加入會稽國小交通志工隊，她說，引導陪伴孩子安全上下學 ，覺得很有意義。

今年71歲同德國小志工許昭錦擔任交通導護志工22年，今年榮獲志工終身楷模表揚，她說，1995年搬到桃園，當年中埔國小找不到志工，她因緣加入，一做至今，之後轉到同德國小交通導護志工，有一次「撿到一個孩子」，那孩子不敢過馬路蹲在路口，最後在她帶著過馬路，讓她印象深刻，覺得很有意義。