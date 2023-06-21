鍾東錦視察西湖柚子農損 承諾全力協助爭取救助金
苗栗縣今年文旦柚因受到4、5月強降雨影響，結果率下降，各鄉鎮柚農紛紛彙報農損情形，縣長鍾東錦今天前往西湖鄉視察柚子樹農損情形，他承諾將全力協助果農爭取中央農損救助金，減少農民的損失。
今天上午9點30分左右，鍾東錦偕同縣府農業處長陳樹義等人勘查農損，現場有縣議員羅貴星、黎尚安、西湖鄉長高阿賜、西湖鄉農會總幹事郭豐文、理事長李朝國以及西湖鄉民代表會主席古召善、副主席吳峻毅及多位地方民代、村里長等陪同。
農業處表示，西湖鄉、三灣鄉、頭份市、通霄鎮四個鄉鎮市為縣內主要柚子產區，其餘鄉鎮也有部分種植，所生產的柚子皮薄、果肉細緻、多汁，全縣文旦總種植面積約418公頃，年產值約3億元，是非常重要的水果產業。
今年1月至3月期間久旱未雨，而4月至5月為文旦柚樹小果期，且為柚樹本身生理落果期，結果遇上強降雨，加劇文旦柚落果，導致結果率下降，有多個鄉鎮都有反映文旦柚有嚴重落果的情形。現場果農也表示，部分果樹今年產量預計只有往年的一半。
鍾東錦表示，接獲地方反應文旦柚嚴重落果，立即請農業處依農產業天然災害救助相關程序協助受損農民，並邀集苗栗改良場、農糧署及公所人員現場鑑定災損情況。初步勘查結果，西湖鄉、通霄鎮、頭份市、三灣鄉及造橋鄉陳報天然災害農損，且文旦柚受損情形達天然災害救助標準，縣府將儘速彙整資料後，報請農委會依農業天然災害救助辦法辦理現金救助、文旦柚每公頃救助金8萬元，協助鄉親減少損失。
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