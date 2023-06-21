竹市瘋籃球！稅務盃3對3鬥牛籃球賽 邀揪團報名

新竹市近年籃球運動發展火熱，光復高中再度勇奪HBL高中籃球聯賽冠軍，新竹攻城獅也擁有廣大球迷。新竹市稅務局指出，今年度的稅務盃3對3鬥牛籃球賽將於7月29日在新竹市立體育館開打，目前已有113隊報名，7月7日前受理報名，歡迎各地籃球好手揪團參加，一起來鬥牛。

竹市稅務局指出，稅務盃3對3鬥牛籃球賽自2004年開辦至今邁入第18屆，今年恰逢民法成年年齡下修為18歲，為提醒注意地價稅、房屋稅及土地增值稅等租稅權益，今年「稅務盃」籃球賽活動主題以「18歲（稅）It’s Your Turn」作為核心理念，藉由推廣籃球休閒活動，讓納稅人了解當前重要的稅制，加強租稅觀念。

新竹市稅務盃3對3鬥牛籃球賽在2020、2021年因疫情停辦，去年恢復舉辦，吸引147隊報名。今年度特地將場地拉到高規格的室內場館「新竹市立體育館」，該場地今年度也陸續舉辦SBL、WSBL等職業籃球賽事，屆時也歡迎民眾進場看球替選手加油。

新竹市稅務局指出，今年度的稅務賽事將分為少年男子組、少年女子組、青少年男子組、青少年女子組、青年男子組、青年女子組、社會男子組及社會女子組共8組同場競技，總隊數以240隊為限，報名額滿為止，報名資訊請至新竹市稅務局三對三籃球賽報名系統https://gov.tw/ypP網站查詢。