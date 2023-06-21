桃園助中高齡二度就業 明年補助最高3萬元

受疫情影響，桃園中高齡失業率從前年2.4％升至去年的2.9％，高居六都第二。桃園市政府今天宣布，將在明年推出「友善家庭就業促進計畫」，協助有家庭照顧需求的勞工二度就業，受雇者在同一事業單位就業滿3個月，可獲1萬5000元津貼，滿6個月再補助1萬5000元，每人最高獎勵3萬元。民代對此多樂觀其成，但也建議市府鼓勵業者，創造更多適合中高齡的就業環境。

勞動局統計，去年上半年桃園45至64歲失業率曾降至1.9%，是全國中高齡失業率最低的城市，但去年底中高齡失業率卻升至2.9％，反而比前年的2.4％提高0.5個百分點，僅次於台南。桃園市就業職訓服務處代理處長黃碩斌坦言，桃園是工商大城，因疫情影響，部分大廠大量解僱、放無薪假，是中高齡失業率上升的主因。

為提升中高齡勞工就業率，市府規畫明年推出「友善家庭就業促進計畫」，協助有家庭照顧需求的勞工重返職場。就服處表示，該計畫不限二度就業婦女，若有照顧幼兒或長者等需求的男性也可申請，預計可協助1200人次。

就服處分析，目前桃園製造業中高齡人力需求高達49.4％，凸顯製造業亟需中高齡人力投入，但高勞力產業環境的確對長者較不友善，因此市府將續推「推動職務再設計服務計畫」，每人每年補助業者10萬元，以改善製造業工作條件。

議員許家睿、牛煦庭指出，目前每年符合「推動職務再設計服務計畫」補助者僅約200人，人數仍有待提升，建議市府透過職務再設計，讓中高齡者及高齡者執行重複高、簡單、可獨立完成的工作項目，創造更友善的工作與就業環境。

議員黃敬平表示，政府一次性補助僅是杯水車薪，除了補助就業獎勵金作為誘因，對於雇主也應給予優稅減免或補助配套，刺激雇主提供二度就業者足夠的工作機會。