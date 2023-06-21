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83歲江乾松堅守媒體崗位迄今 回憶錄細訴55年採訪經歷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
資深媒體人江乾松（左四）今天在縣府辦「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影
資深媒體人江乾松（左四）今天在縣府辦「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影

83歲資深媒體人江乾松將迄今55年的採訪點滴撰寫成 「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄，今天在苗栗縣政府辦新書發表會，並贈書給縣內國中小。江乾松的經歷橫跨教育、政治、媒體、企業，縣長鍾東錦表示，這本回憶錄不僅記錄「江老師」傳奇的一生，更為在地故事留下最精彩的篇章。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，江乾松1941年出生於南庄鄉，從世新三專廣播電視科、文化大學新聞系到交通大學傳播科技研究所碩士班在職進修，他的經歷豐富，不僅是歷任中廣、台灣新生報、台視、中央社、有線電視新聞部主編、節目主持人、編審等不同媒體的資深媒體人，也曾擔任過苗栗縣議員、競選過國大代表，也曾任職苗栗客運總經理，還曾任教初中、國中、高中、大學，也因此被許多人尊稱為「江老師」，可說是橫跨教育、政治、媒體、企業的資深前輩。

「採訪生涯、精彩傳奇」新書發表會上午在縣府舉行，鍾東錦及前縣長徐耀昌、議長李文斌都到場祝賀，並由教育部國教署前副署長黃新發與談。江乾松的回憶錄自費出版，會中並辦贈書儀式，將贈書給縣內148所公私立國中小典藏，鍾東錦、教育處長葉芯慧代表受贈，縣府並聘請他為縣政顧問。

鍾東錦表示，江老師是他南庄鄉大南埔的小同鄉，也是他讀興華國中、大成中學的恩師，更是縣議員前輩，他非常感佩江乾松以83歲高齡，仍在第一線採訪撰稿，這次將畢生心血出版回憶錄，記載許多採訪過程中親身經歷與知悉的故事，透過資深媒體人的觀察和文字，讓大家更能認識苗栗這塊土地上發生過的種種人情脈絡與時勢變遷，對年輕後輩及各界有相當參考價值及貢獻。

「一生回憶宛如一代記憶！」林彥甫指出，江乾松用最詳實的文筆為書數萬字，記錄精彩豐碩的生命歷練，自原生家庭出發，再到求學與職涯發展，並以記者的觀察力將採訪所見與所聞，從苗栗政壇風雲、人事凋零、產業發展到重大新聞事件，不僅是個人的回憶錄，也為在地故事留下精彩的紀錄和篇章。

83歲資深媒體人江乾松將迄今55年的採訪點滴撰寫成 「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄，今天在苗栗縣政府辦新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影
83歲資深媒體人江乾松將迄今55年的採訪點滴撰寫成 「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄，今天在苗栗縣政府辦新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影
83歲資深媒體人江乾松將迄今55年的採訪點滴撰寫成 「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄，今天在苗栗縣政府辦新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影
83歲資深媒體人江乾松將迄今55年的採訪點滴撰寫成 「採訪生涯、精彩傳奇」回憶錄，今天在苗栗縣政府辦新書發表會，並贈書給縣內國中小。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗縣 議員

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