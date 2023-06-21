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看小林滅村深入4區收集客庄片段 青年局重新詮釋島嶼歌謠
桃園青年局將於2023世界客家博覽會期間辦理地方創生策展，將以「後生共下飛」為題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，目前策展攤位至6月27日受理報名中。而自5月起，青年局也以「歌謠環島」為題，在台北、中、南、東部辦理2天1夜的地方走讀營隊，透過環島形式，帶領青年參與地方文化，歌謠片段將透過創作者重新詮釋，預計7月完成這首屬於後生人的島嶼歌謠。
青年局自5月起與各地的客家青年及地方創生團隊交流，首站從苗栗的銅鑼出發，學員從山歌生命記憶、客庄故事走讀、銅鑼環境劇場、里山農事體驗、水圳垢畫體驗，感受山水與人密不可分的關係。
第2站高雄美濃客庄，認識日光小林聚落，訴說小林村在面對莫拉克颱風侵襲滅村後，居民如何重新落地紮根，結合大滿劇場演出，透過古謠呈現生活畫面，展現美濃客庄及日光小林聚落的文化魅力。
第3站台中東勢大茅埔聚落，走進這個有護城河的聚落，讓學員創作自己的四季臉譜，並以五行為色摺船寫下祈願，體驗在地文化。
最後一站走進花蓮豐濱的大陳眷村，透過結合當代美學與數位工具轉譯而成的聲音劇場，傳遞1955年大陳居民因國民政府撤退來台，在大陳新村扎根後的生活故事，聆聽社區長輩與居民遷移的生命歷程、傳統與祭祀。
青年局長侯佳齡表示，透過實際體驗、文化交流，並與當地居民一同食用在地晚宴、聆聽音樂饗宴，在營隊的最後，邀請參與學員共創一首屬於客家青年的歌，帶回桃園的地方創生展區。
青年局在8至10月世客博期間，將以「後生共下飛」為題，結合生活策展、好物展售及體驗活動，建立客家青年地方創生展區，目前策展攤位至6月27日受理報名中，歡迎全國有志於推動地方創生或客家青年團隊報名策展及展售。
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