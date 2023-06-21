合興愛情森林二期完工 共融式遊具、滑梯適合親子同樂

因景色優美、氣氛浪漫被譽為「愛情車站」的台鐵內灣支線合興車站，新竹縣府在2021年打造合興森林愛情園區，今年再打造園區二期工程，趕在端午節前夕完工，園內設有共融式遊具、生態池及3條特色滑梯，要讓遊客有全新體驗。

新竹縣府交旅處表示，「合興森林愛情園區」位於台鐵內灣線合興車站旁，面積2.1公頃，自從第一期工程在2021年1月啟用後，成為不少前往內灣觀光遊客必訪的景點之一，是不少情侶假日約會聖地，深受在地居民和遊客好評，成為橫山鄉重要休憩景點。

為了給遊客更好的觀光體驗，新竹縣府強化園區休憩內容，編列預算近745萬元，辦理第二期工程，將園區升級，新設共融式遊戲設施、體健設施、生態池景觀平台、夜間簡易安全照明及植栽綠美化等設施，並改善遊憩區整地、透水鋪面與增設相關導覽解說牌等，希望打造園區成為浪漫台三線上親子同樂的樂園。

二期工程今年5月驗收完成，新竹縣府宣布將在明天起的端午連假開放，未來可讓合興車站周邊觀光資源主題形象更全面化，更能吸引觀光客。

園區設計施工有3項特色，如以生態滯洪池調節園區內水量兼具濕地生態，且排水溝渠採用生態的草溝及砌石溝；第二是依現有地形地貌，採用微整地調整高程方式、工區內土方平衡不外運，施工團隊以最佳方式整坡綠化，呈現大片草地，創造綠色減碳的生態園區；第三是施作3條開放性兒童滑梯，融合現地景色，以不同顏色凸顯地標，提供具主題特色休閒遊憩空間。

縣府希望遊客到內灣可參考橫山、尖石旅遊建議，搭上內灣支線觀光主題，了解內灣鐵道文化故事，進行2到3天深度旅遊，從合興愛情森林到內灣老街，都有不一樣的山林風貌。