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這條農路比考駕照還難 苗栗市老鄰長的遺願終於拓寬了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，前鄰長邱占山生前念茲在茲，一再陳情拓寬。圖／曾秋桃提供
苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，前鄰長邱占山生前念茲在茲，一再陳情拓寬。圖／曾秋桃提供

苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，後視鏡破損碎片經常掉滿路，前鄰長邱占山生前念茲在茲，經市民代表曾秋桃等人奔走，地主免費提供用地，公所今年施工拓寬，告慰邱老先生在天之靈。

苗栗市嘉新里2鄰、嘉盛里2鄰交界的五谷路，當地通往外環道經國路的捷徑，但路寬不到3公尺，又有電線桿在路邊，勉強可以容一輛轎車通過，但稍一不慎，車子後視鏡容易碰觸電線桿，路旁的地主涂仲仁說，下田耕作經常撿拾到後視鏡碎片，甚至還有車子掉落田裡的紀錄。

嘉盛里2鄰前鄰長邱占山生前再三陳情，但因經費龐大，拓寬遲遲沒有下文，曾秋桃、里長傅菊蘭等人向市公所爭取，市長邱鎮軍還自己開車走一趟，感受到比考駕照還難，拓寬有其必要性，曾秋桃說，拓寬案去年通過，邱老先生剛好往生，在天之靈知道一定會完成。

曾秋桃、傅菊蘭及市公所奔走協調，取得農田水利署苗栗管理處同意，涂仲仁等9名地主免費提供用地，路旁的灌排圳並加蓋，拓寬到約5公尺，涂仲仁認為現在用路人變得比較多了，可以開開心駕駛，也不怕碰到後視鏡，免費提供土地拓寬很值得！

市公所指出，這段五谷路長約216公尺，經費約240萬元，目前土木工程已完成，下星期中華電信公司進場移桿，路面將來會刨封，實現邱前鄰長的遺願，當地交通也更安全順暢。

苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，經市民代表曾秋桃等人奔走，地主免費提供用地，公所今年施工拓寬。記者范榮達／攝影
苗栗市五谷路其中一段寬度不到3公尺，轎車通過卡卡，經市民代表曾秋桃等人奔走，地主免費提供用地，公所今年施工拓寬。記者范榮達／攝影

邱鎮軍 駕照

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