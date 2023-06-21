疫情爆發也不知 苗栗八旬獨居老婦10年未看電視如今圓夢

苗栗縣三義鄉83歲獨居彭姓老婦因家中電視10年前遭雷擊損壞，且鮮少外出，多年來對外界資訊幾乎都不知悉，甚至3年前國內爆發新冠肺炎疫情，她也一無所知，後來經護理師定期訪視解說才得知；大千慈善事業基金會董事長徐千剛知道情況後，特別在端午節前夕買了新電視送給老人家，也圓了她的心願。

「我已10年沒看電視了，現在有新的電視可看，終於能知道外面發生的事情了。」彭姓老婦是大千慈善事業基金會緊急救援通報系統服務的個案，自電視遭雷擊故障後，加上很少出門，從此對外界資訊知之有限，心裡也很希望能將壞掉的電視修好。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，彭奶奶去年多次跌倒，導致下肢行動不便，加上長年未看電視，對現今時事完全不了解，這幾年新冠疫情變化及政策宣導也是靠護理師定期訪視解說才得以，彭奶奶一直希望能修好壞掉的電視，除了想重新與外界及社會連結，也希望電視能讓她有個陪伴的感覺。

徐千剛得知後指示基金會人員協助購買新電視，連絡廠商到府安裝，並親自帶著生活補給品到老婦家中探視，老人家按下遙控器開關打開電視時，高興地握著徐千剛的手直呼謝謝，感覺冷清的家終於有熱鬧的氣氛了。