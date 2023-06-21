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疫情爆發也不知 苗栗八旬獨居老婦10年未看電視如今圓夢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
獨居的彭姓老婦已10年未看電視，基金會協助在她家安裝電視「作陪」，圓了老人家的夢。圖／大千慈善事業基金會提供
獨居的彭姓老婦已10年未看電視，基金會協助在她家安裝電視「作陪」，圓了老人家的夢。圖／大千慈善事業基金會提供

苗栗縣三義鄉83歲獨居彭姓老婦因家中電視10年前遭雷擊損壞，且鮮少外出，多年來對外界資訊幾乎都不知悉，甚至3年前國內爆發新冠肺炎疫情，她也一無所知，後來經護理師定期訪視解說才得知；大千慈善事業基金會董事長徐千剛知道情況後，特別在端午節前夕買了新電視送給老人家，也圓了她的心願。

「我已10年沒看電視了，現在有新的電視可看，終於能知道外面發生的事情了。」彭姓老婦是大千慈善事業基金會緊急救援通報系統服務的個案，自電視遭雷擊故障後，加上很少出門，從此對外界資訊知之有限，心裡也很希望能將壞掉的電視修好。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，彭奶奶去年多次跌倒，導致下肢行動不便，加上長年未看電視，對現今時事完全不了解，這幾年新冠疫情變化及政策宣導也是靠護理師定期訪視解說才得以，彭奶奶一直希望能修好壞掉的電視，除了想重新與外界及社會連結，也希望電視能讓她有個陪伴的感覺。

徐千剛得知後指示基金會人員協助購買新電視，連絡廠商到府安裝，並親自帶著生活補給品到老婦家中探視，老人家按下遙控器開關打開電視時，高興地握著徐千剛的手直呼謝謝，感覺冷清的家終於有熱鬧的氣氛了。

吳明昌表示，大千慈善事業基金會承辦獨居老人緊急救援通報系統服務迄今已超過20年，除了提供緊急救援服務之外，也會定期安排護理師及社工進行居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求，提供各項關懷服務，希望能夠幫助長者得到妥適的照顧與協助，實現在地老化的願望。

大千慈善事業基金會董事長徐千剛及同仁探訪獨居的彭姓老婦。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會董事長徐千剛及同仁探訪獨居的彭姓老婦。圖／大千慈善事業基金會提供
獨居的彭姓老婦已10年未看電視，基金會協助在她家安裝電視「作陪」，圓了老人家的夢。圖／大千慈善事業基金會提供圖／大千慈善事業基金會提供
獨居的彭姓老婦已10年未看電視，基金會協助在她家安裝電視「作陪」，圓了老人家的夢。圖／大千慈善事業基金會提供圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會董事長徐千剛（左）探訪獨居的彭姓老婦。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會董事長徐千剛（左）探訪獨居的彭姓老婦。圖／大千慈善事業基金會提供

護理師 獨居老人 疫情

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