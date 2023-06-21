桃機陸上賽龍舟體驗 邀遊客認識台灣端午文化

為了讓無法在台過端午節的旅客感受節日氛圍，桃機免稅商店業者今天特別舉辦賽龍舟慶端午活動，由工作人員打扮成屈原，向外國遊客講解端午節的由來，並體驗賽龍舟互動遊戲。

昇恆昌免稅商店表示，4天端午連假即將來臨，卻有部分旅客無法在台共度佳節，因此業者上下午分別在第一、第二航廈出境處，舉辦陸上「賽龍舟慶端午」活動，除由工作人員穿上古裝打扮成屈原，向遊客講解端午節的由來及風俗，現場還規劃了賽龍舟的互動遊戲，帶給旅客們沉浸式的過節體驗。

來自英國的洛琳（Lauren）接受媒體聯訪表示，在台灣停留期間就曾聽說端午節，也知道相關的風俗民情與活動，覺得是個很有意義的文化。而洛琳的母親麗莎（Lisa）則表示，這是她第1次聽到端午節的由來及相關習俗，覺得是個很有趣的活動，很可惜無法在台灣度過節日。

即將回到國外完成學業的陳小姐表示，很遺憾無法在台灣陪伴家人共度端午節，不過這幾天已有享用家人親手包的肉粽，覺得活力滿滿可以繼續衝刺學業，很開心看到這麼用心規劃的文化體驗活動，可以讓更多外國遊客認識台灣的風俗，覺得是很好的文化外交。