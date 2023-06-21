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白沙屯與花蓮港天宮 12月雙女神合體遶境

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮港天宮是花東最大媽祖廟，今年適逢建廟40週年，再度邀請白沙屯拱天宮媽祖移駕到花蓮遶境，雙女神合體遶境將於12月8日至10日展開。

港天宮董事長賴榮文昨天率領董監事至苗栗縣通宵鎮白沙屯拱天宮拜會，邀請拱天宮今年底再度移駕到花連遶境，受到拱天宮主委等人支持。

2019年拱天宮受邀來花蓮進行3天2夜遶境進香活動，行經花蓮市區、壽豐鄉及鳳林鎮等處，曾繞行至0206花蓮大地震最嚴重的災區為往生者祈福，吸引眾多信徒跟隨。

賴榮文今天指出，港天宮迎來建廟40週年，經媽祖請示再次邀請白沙屯媽祖到訪花蓮遶境祈福，除了為宮慶增加光彩，也希望透過雙女神合體遶境，讓信徒感受到媽祖護國愛民的精神，並藉此帶動在地觀光。

拱天宮主委洪文華表示，4年前首次到花蓮遶境，對花蓮鄉親的熱情印象很深刻，很高興能再次受邀，預計將於12月8日至10日到花蓮遶境。

花蓮港天宮今天發布新聞稿指出，白沙屯媽祖遶境相關資訊與路線圖預計於10月公布，民眾可至花蓮港天宮FB粉絲專頁或花蓮港天宮官網查詢。

花蓮 白沙屯媽祖 遶境

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