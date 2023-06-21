竹科靜心湖驚見「活化石」出沒 網友：可怕的怪魚

新竹科學園區內的靜心湖，是園區內一座大型景觀花園，近期有網友在臉書群組貼出照片，指出看見「鱷魚火箭」稱號的「福鱷」，引發討論，讓不少網友直呼「臺灣原生態浩劫。」

靜心湖是新竹科學園區的一座大型景觀花園，裡面的人工湖面積達4公頃，公園中有豐富的生態，環湖步道是竹科人假日運動的休閒場域，湖中內也有多種魚類。

有民眾在臉書新竹爆料公社貼上一張魚類照片，指出在靜心湖看見大型魚類在水中游行，網友紛紛回應，這條魚是其外型很像是外來種「福鱷」，學名鱷雀鱔，是史前生物，屬於水族館引進的觀賞魚。