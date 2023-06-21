聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹科靜心湖驚見「活化石」出沒 網友：可怕的怪魚
新竹科學園區內的靜心湖，是園區內一座大型景觀花園，近期有網友在臉書群組貼出照片，指出看見「鱷魚火箭」稱號的「福鱷」，引發討論，讓不少網友直呼「臺灣原生態浩劫。」
靜心湖是新竹科學園區的一座大型景觀花園，裡面的人工湖面積達4公頃，公園中有豐富的生態，環湖步道是竹科人假日運動的休閒場域，湖中內也有多種魚類。
有民眾在臉書新竹爆料公社貼上一張魚類照片，指出在靜心湖看見大型魚類在水中游行，網友紛紛回應，這條魚是其外型很像是外來種「福鱷」，學名鱷雀鱔，是史前生物，屬於水族館引進的觀賞魚。
網友指出，這種外來種魚，體型會越來長大，也沒什麼天敵，可能會破壞原有生態。也有網友說，這可能是被棄養的魚類，才會刻意放到這邊。但也有的擔心，這是一條可怕的魚，可能會影響到靜心湖的生態，只要體型小的魚，都可能很難逃過，恐將衝擊到環境生態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言