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手作DIY、青少年彩妝 竹市社福服中心推多元暑期活動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市北區社福中心2021年推出南勢蚤好物二手物品交流會。圖／新竹市政府提供
新竹市北區社福中心2021年推出南勢蚤好物二手物品交流會。圖／新竹市政府提供

暑假將至，新竹市社會福利服務中心推出暑期活動，包含親子手作DIY、親子講座、青少年彩妝、攝影課程、戶外電影院及社福宣導市集等，邀民眾大手牽小手一起來「七桃」過暑假。

社會處表示，竹市社會福利服務中心提供民眾福利諮詢及脆弱家庭個案管理服務，並定期辦理社區預防宣導活動，其中，東區社福中心以多元福利串聯夠力為主題，在7月12日及7月15日辦理「一起找到新方向」社區宣導親子烘豆DIY，在8月19日及9月2日辦理「打開親子之鑰」親子講座；北區社福中心7月21日辦理的「魚你CAKE在一起」脆弱家庭親子活動，滿足弱勢家庭的親子休閒需求並提供單日居家照顧服務；香山區社福中心在7月30日及10月28日辦理「與你『香』遇 讓愛飛翔」多肉蠟燭杯親子手作活動。

社會處說明，另有適合青少年的「人生影家」攝影課程，以及「當一個不玩美的人」彩妝課程將在7、8月辦理，盼透過攝影及彩妝課程提供青少年正向休閒經驗，提升青少年整體自我認知及自信心，進而增進與他人正向互動關係。

此外，不僅是室內靜態知性的系列活動，7月22日將在孔廟廣場辦理社福宣導市集，結合各項社會福利服務單位辦理設攤宣導，傳遞予民眾社福觀念，8月19日在頂福里市民活動中心旁廣場辦理「星空下『香』遇」戶外電影院，挑選迪士尼電影「青春養成記」，電影播放前亦邀請在地社區及民間單位提供社福宣導，讓香山在地民眾可以就近獲得福利諮詢，現場也會邀請菲力哥哥進行魔術表演，讓孩子們都可以留下一個印象深刻的暑期回憶。

新竹市東區社福中心去年與迪卡農合作推出青春動滋動團體活動。圖／新竹市政府提供
新竹市東區社福中心去年與迪卡農合作推出青春動滋動團體活動。圖／新竹市政府提供

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