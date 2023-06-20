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關西鳳山溪再蓋工廠引恐慌 竹縣府：會依法嚴格把關

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣關西淨水場舊取水口河面仍漂浮不明油漬。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣關西淨水場舊取水口河面仍漂浮不明油漬。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣關西鎮鳳山溪遭有機化學溶劑汙染，釀成嚴重民生、農業灌溉用水問題，地方質疑新竹縣府不夠積極，更指出上游又有新蓋工廠，造成居民恐慌，縣府晚間回應「針對上游廠商，絕對會依法嚴格把關，讓民眾放心。」

新竹縣府表示，關西民眾有疑慮的「萬順公司」，目前環保局並無收到萬順的廢棄物清除處理許可，更不用談發放執照，針對鳳山溪上游廠商設立、發照，縣府會依法嚴格把關，讓民眾放心。

不過關西居民質疑，萬順公司是甲級廢棄物處理工廠，擔心未來也可能對鳳山溪的水質造成影響，尤其這次艾斯巴達公司傾倒有毒事業廢液造成鳳山溪生態浩劫，已經讓關西居民忍無可忍，要求新竹縣府產發處不能發給執照。

新竹縣府產發處回應，若萬順公司是純粹的廢棄物處理廠，依法無需申請工廠登記，它就不會來向產發處辦登記，許可是由環保局去做許可認定。

新竹縣府表示，這次鳳山溪水汙染事件事發第一時間，縣府即積極展開跨局處緊急應變，包括環保局和產發產等相關單位，立刻啟動災害圍堵，避免擴散及災後復原任務。

縣府指出，針對艾斯巴達公司涉嫌違反廢清法及水汙法，除了主動請檢調介入偵辦，更立刻撤銷其工廠登記，並且將其廠內剩餘的廢液全數貼上封條，以防堵廠商有再次惡意汙染可能。

縣府承諾，未來因應重大污染案件，會持續加強監控與嚴懲不法，並持續和鎮公所密切合作，針對周邊民眾訴求，共同商討後續作為，包括研議是否劃定鳯山溪水質水量保護區，以保民眾用水安全。

新竹 廢棄物 水質

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